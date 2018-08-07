Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan bir muhterem, 15 Temmuz darbesinin arkasında ABD'nin olmadığını kanıtlamak için adeta kendini telef etmişti.

Yine de Sayın Gül'ün kankası kadar ileri gitmemişti.

Zira o 15 Temmuz'un hemen ardından şöyle demişti: "Darbenin beyni Gülen olabilir mi? Olmasa da oldu bile..."

Olmasa da nasıl mı oldu?

Malum kankaya göre elbette "algı faaliyetiyle."

Zaten daha sonra kaleme aldığı bir yazıda Karlov suikastını bile bu algı faaliyetine bağlamıştı: "Silâhsız terör örgütü sıfatıyla anılırken, 15 Temmuz uğursuz darbe girişiminden sorumlu tutulduğu için 'silâhla' ilişkisi kurulabilmiş olan örgüte, bir de böyle bir tetikçinin mal edilebilmesi, soruşturmayı yürütenlere cazip de gelebilir..."

Gördüğünüz gibi 15 Temmuz'a bir tek "tiyatro" demediği kalmıştı. (Belki adını koymayı da Fetullah'a bırakmıştı, bilemiyorum.)

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ilearasındaki fark şundan ibaretti: Biri Fetullah'ı ve örgütünü 15 Temmuz'dan ayıklamaya çalışmıştı, diğeri ABD'yi...Davutoğlu'nun danışmanı sadece ABD'yi 15 Temmuz'dan ayıklamaya çalışmadı... İşin arkasına ABD'yi koymanın (kendi ifadesiyle) "Gülencileri" hafife almak anlamına geldiğini söyledi.Biraz daha kaptırsa, darbe girişiminin arkasında ABD var diyenleri, "" ilan etmesi kuvvetle muhtemeldi.Gülmeyin, gerçekten öyleydi.Yetmedi, 15 Temmuz'un arkasında ABD var diyenleri ideolojik bakan, klişeci ve komplocu olmakla suçladı.Bugünkü yazı yolcuğumuzun nedeni...Davutoğlu'nun danışmanının bundan 2 yıl önceki söz konusu yazısında şunu demesiydi:..."Dış finans kaynaklarımızı kesecek adımlar malumunuz atılmaya başlandı.Fay hatlarının kışkırtılması mı?..." çağrısıyapandergisinde,Türkiye'de Kürtlerin yokedilmek istendiği, yüzbinlerceKürtün yerlerinden edildiği,binlercesinin de öldürüldüğüyazıldı.dostumuzun dediği gibi "!"" mavalının tekrar ısıtılması, Evanjeliklerin "" propagandası ve Rahip Brunson muhabbeti hep bunun ifadesi.Şimdiden dikkat: Mezkur fay hatlarını kaşıyacaklar!Kimseciklerin teviline tefsirine ihtiyaç yok, artık işin gizlisi saklısı kalmadı:ABD dımdızlak ortada.