Şu CHP'liler ne şanslı insanlar, hiç can sıkıntısı çekmiyorlar.

Macera, "hisli-duygular" dram, komedi, tekmili birden yaşayıp gidiyorlar maşallah.

"İmza toplayıcılar" yani İnce'ciler en naifleri galiba.

Gün geçmiyor ki içlerinden biri çıkıp kurultay için yeterli imzayı (salt çoğunluğu) bulduk demesin.

Kılıçdaroğlu kanadı da anında resti çekiyor tabii: "Madem öyle gönderin imzaları..."

İnce'cilerin cevabı ne mi oluyor?

Yine aynı...

Bir farkla ki, aynı cevabı bu sefer bir başka İnce'ci dillendiriyor.

Yalan, CHP'nin kemiğine kadar işlediği için İnce'cilerin yeter sayıda imza topladığından emin olamıyoruz.

"İmzaları gönderin" diyen Kılıçdaroğlu kanadı da samimi mi kolpa mı atıyor, hiç emin değiliz. (Belki de imza sahiplerini öğrenip nokta atış mesabesinde ikna turlarına çıkacaklar, kim bilir!)

Nerden bakarsanız bakın, bir siyasi partiden ziyade bir "kurguyu" izliyoruz.

Zaten ortada "kurgu" olduğunu, CHP yandaşı Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in Tuncay Özkan'a atfettiği, "CHP gizli bir merkezden yönetiliyor" ifadesi dermeyan etmişti.

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İnce'ciler "" falan diyorlar ama "" argümanının ötesinde sadra şifa tek cümleleri yok.Kılıçdaroğlu kanadı da "" karşılığını veriyor.Yok, devamını getirmiyorlar.Getirseler, "?.." demeleri gerekir ki zatenaynı zamanda AKParti Genel Başkanı...İnce'nin çok "ince" bir hesabı daha var:" demişti ya, lafınıyememek için, kurultayiçin yeterli imzanın çoküzerinde imza toplayarak,Kılıçdaroğlu'nu karşısınaçıkamayacak hale getirmek...Delegeyi etkileyebilmek için de "" diyor.Çok etkileyici...Fakat Kılıçdaroğlu "" diyerek yakasındaki CHProzetini çıkarttığında ağzı kulaklarındakabul etmişti.O vakit "" karşıydı da şimdi mi değişti? Yoksa bir daha cumhurbaşkanı adayı olmaktan vaz mı geçti?Kabul edelim,çok "uyanık" amaher şeyi "ayarlayan"ondan daha az "uyanık" değil.Bilmiyorum, belki de asıl uyanık olan. Mezkur tüzük kurultayında ön seçim iptal edildi, buna karşı çıkanlar da (Kılıçdaroğlu'nun 2 "elemanı" marifetiyle mimlenip) milletvekili adayı gösterilmedi.CHP'nin "tüzük kurultayı" da acayip demokratikmiş ha!Kurultay delegelerinden biri (Nilden Bayazıt Postalcı) şöyle diyor: "Tüzük kurultayının ikinci gününde salondan çıkıp gitmiştim. Nedeni, delegeye sormadan etmeden ışık hızıyla maddeleri geçirmeleri. Bir de Özlem Çerçioğlu'ndan delegeler olarak işittiğimiz azar. Hiç unutmayacağım..."'nun tüzük kurultayını yönettiğini söyleyeyim de ötesini varın siz hesap edin.