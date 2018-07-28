ABD'nin malum papaz tehdidi başta olmak üzere gündem felaket yoğun fakat hazır elim değmişken "elemanı" yarım bırakmak istemiyorum.

Nerden baksanız çok tuhaftı...

Olanca kariyerini "cemaatleri" ve "İslamcıları" jurnallemekle kazanan bu "solcu /sosyalist" eleman son günlerde "cemaatleri" kendine dert edinmişti.

Nasıl mı?

AK Parti'nin ("irtica" veya "gerici" diyemeyeceği için) "yerli ve milli değil" diyerek "cemaatleri" bitireceğini savlamıştı.

Nasıl olduysa artık...

AKP'li fırıldaklar, gevşekler, mezhep savaşçısı müfteriler ve özellikle de FETÖ'cülerle aynı dertten muzdarip hale gelmişti.

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