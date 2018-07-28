ABD'nin malum papaz tehdidi başta olmak üzere gündem felaket yoğun fakat hazır elim değmişken "elemanı" yarım bırakmak istemiyorum.***
Nerden baksanız çok tuhaftı...
Olanca kariyerini "cemaatleri" ve "İslamcıları" jurnallemekle kazanan bu "solcu /sosyalist" eleman son günlerde "cemaatleri" kendine dert edinmişti.
Nasıl mı?
AK Parti'nin ("irtica" veya "gerici" diyemeyeceği için) "yerli ve milli değil" diyerek "cemaatleri" bitireceğini savlamıştı.
Nasıl olduysa artık...
AKP'li fırıldaklar, gevşekler, mezhep savaşçısı müfteriler ve özellikle de FETÖ'cülerle aynı dertten muzdarip hale gelmişti.
"Türk askeri silahsızlandırılsın
" şeklinde açıklama yapan PKK liderlerinden Duran Kalkan'la çok ilginç bir söyleşi yapmıştı.
Ne zaman mı?
PKK'nın silah bırakmasının söz konusu edildiği 2013'te Kandil
'e koşmuş, "Silahlarınızı bırakmak ağırınıza gitmiyor mu?
" kıvamında sorular sormuştu.
En ilginci de çadırda çektirdiği fotoğraftı.
O kadar ki (söz konusu yazımda da anlattığım üzre) kim terörist, kim gazeteci belli değildi.
Öcalan posterinin altındaki masa başında Çakır Ruşen
oturmuş, Duran Kalkan
da masanın köşeciğine iliştirilmiş sandalyede elleri dizlerinde ilgiyle dinliyordu.
Gelgelelim, Çakır Ruşen'in bundan daha acayip bir fotoğrafı vardı.
Gezi çocuklarının
kırıp döktükleri NTV'nin canlı yayın aracının
önündeki o mağrur ve küstah fotoğrafı...
Dündar Can'cık'la
yan yana iki terörist gibi poz vermişlerdi hani.
Medya mensubu bu iki elemanın medya aracının önündeki o müstekreh fotoğrafını NTV bile sorgulamadı.
Müstevli medyası Gezi desisesini öyle arkalamıştı ki "ötekileştirilmeyi
" göze almadan sorgulamak mümkün değildi.
Wall Street Journal
'ın Gezi olaylarıyla ilgili tüm haberlerden abonelik ücretini kaldırdığını hatırlatalım da varın gerisini siz hesap edin.
***
Gezi zekâlılar NTV'nin canlı yayın aracını adeta "Berlin Duvarı"na çevirmişlerdi.
"Orantısız zekâlarını" yansıttıkları aracın üzerindeki yazıları sansürsüz iktibas etmeye terbiyemiz elvermez.
Sayın Erdoğan
'a hakaretlerin bini bir paraydı.
En tepeye de büyük harflerle "imzalarını" (G.T) atmışlardı. (Google
marifetiyle isteyen bu terbiyesizlerin "imzasını" görebilir. Ey "genç çeri" iki harfin arasında nokta yerine başka bir harfi göreceksin, sakın şaşırma.)
İş bu Çakır Ruşen
adlı elemanın öyle kin ve nefretle gözü dönmüştü ki kendi ayağıyla G.T altına girip poz vermişti.
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Sinsiliği sayesinde "İslamcı sokakta" mukim gevşeklerden ve eziklerden mebzul miktar dost edindi.
Bu dostlarının itirafçılığı" veya mihmandarlığıyla Olivier Roy'ların
saha elemanı gibi çalıştı.
"Bu yıl hac mevsimi kurban bayramına rastlıyordu
" şeklindeki ifadelerle
"dindarlaşmanın" vahametini anlatan 80'li
yılların NOKTA dergisinde
acar muhabirlik
yaptığı dönemde, kimseciklerin varlığından
haberdar olmadığı Adnan Oktar
'ı keşfetmiş,
defaatle gündeme getirmişti.
O kadar ki, "elemanın" sayesinde Adnan Oktar
da kendini keşfedip "yapılanmaya" girişmişti.