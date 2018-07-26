"Yerli ve milli" lafı bu tür olaylarda çok kullanışlıymış. Örneğin Adnan Oktar'a yönelik operasyonda onun "yerli ve milli" olmadığı vurgusu yapılmışmış.

Fetullahçılara da aynı şekilde "yerlilik ve millilik" üzerinden çok ciddi bir şekilde yükleniliyormuş.

Bunlara "irtica" diyemedikleri için/"gerici" diyemedikleri için gayri-milli ve yerli olmayan tanımını uygun görüyorlarmış.

Burada ilginç olan Alparslan Kuytul/Furkan olayı, "Adnan Hoca" ve "Fetullah Hoca" olayına uymuyormuş.

Uymuyor olması da başka ihtimallerin önümüzdeki dönemde yaşanabileceğini gösteriyormuş...

Yıllar önce bu ülkeyi yönetenlerin ve "irticayı" en önemli tehdit olarak görenlerin yapmak iste- yip de yapamadıkları, hayalini bile kuramadıkları bir tasfiye bugün büyük ölçüde AKP tarafından yapılıyormuş.

Bu da başlı başına çok manidar, çok derin bir olaymış.

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