Gözleri çakmak çakmaktı. Son derece kararlı bir vurgulamayla, "Ordulaaar ilk hedefiniiiiz..." dedi.

Kaldı, devamını getiremedi.

Herkes ne diyecek diye sabırsızlıkla bekliyordu.

Sıkıştı.

"Neydi lan?" diye zihnini yokladı.

Yok.

Bir daha denedi, yine yok. Boğulacak gibi oldu. Son çare olarak önündeki kâğıtları fark etti.

Gözleri parladı.

İvedilikle araştırdığı kâğıtlarda Başkomutanlık veya Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden Yunan'ı 9 gün sonra İzmir'den denize dökme hedefine ilişkin bir yığın not vardı. Bir tek, "Ordular ilk hedefiniz" ifadesinden sonra getireceği "sözcük" yoktu...

Ordu içinde mırıldanma / rabarba da aldı başını gitti:

İzmirli Rüstem: "Paşa Hazretleri neden lafının devamını getirmedi, unuttu mu yoksa?"

Trabzonlu Temel: "La deli misun, koca Paşa hiç unutur mi? Bizi deneyi, bakayi, biliyruk mi? La siz bilmiy misunuz?"

Erganili İdris: "He vallah kurban, ben bilmirem..."

Trabzonlu Temel: "İlk hedefimiz Samsun'dur... Paşamız daha evvel çikmişti ya oraya, herhal yine aklina vurmiştur..."

Arnavut Hakkı: "Olur mu be ya kizanim. Kaç yıl geçmiştir Samsun'un üzerinden..."

