"Hayatımda kimseye vefasızlık etmedim, etmem... Ben bu partiyi hepinizin isteği üzerine kurdum... İstemiyorsanız, buyurun partinizi; istifa ediyorum..."

Partisinin Afyon'daki çalıştayında Meral Hanım böyle rest çekip gitmiş.

Ne ki, "gitme kal, ne olursun" yollu sevgi gösterilerinde bulunmuşlar.

İYİ Partili bir milletvekilinin demesine bakacak olursak, bu sevgi gösterileri yüzünden arbede çıkmış, hatta bir kişinin burnu falan kırılmış.

Tüm ısrarlara rağmen bir buçuk saat arabasından inmeyen Meral Hanım zar zor kurultay kararı almaya ikna edilmiş.

Hülasa, liderlerini "güneşe yüz çevirmekten" son anda vazgeçirebilmişler.

Soru şudur: Meral Hanım (kurultayda aday olmayacağını söyleyecek kadar) kime rest çekti?

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