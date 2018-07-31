CHP şimdiye değin hiçbir şekilde "propaganda" yapmasaydı, sadece "muhalif" konumunu korusaydı...

Yani...

"AK Parti'yi iktidar yaptınız / yapıyorsunuz; tamam, tercihinize saygımız sonsuz ama bakın işte biz de buradayız bekliyoruz, bizi unutma ey halkım dercesine" bekleseydi...

Hülasa, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey söylemeden durmayı başarabilseydi...

En azından, 15 Temmuz işgal girişimine Fetullah'la senkronize biçimde "tiyatro" dememiş olurdu...

Merkel'e falan mektuplar yazıp kendi ülkesini şikâyet etmemiş olurdu...

PKK ile arasına mesafe koyup o "seçim bildirgesini" açıklamamış olurdu...

Yani, birçok şeyi otomatikman başarmış olurdu.

Bir de domuz eti yemekle övünmeyen veya "şehitler ölmez / vatan bölünmez" sloganından "gıcık" kapmayan adaylar gösterseydi...

Kesinlikle 10 seçim üst üste kaybetmezdi.

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Her şeyden önemlisi de "" zehirlediği malum sosyolojinin "siyasal şizofreniye" dönüşmesine neden olmazdı.Şu hale bakın:, "Atatürk sevgisini aldım ama Peygamberimize de âşığım" dediği için "" tarafından linç edildi.Aynı tarifeyi'e de uyguladılar.Sırf "dediği için...Seçim gecesi de gülüşüne hayran oldukları'yi "Adam kazandı" mesajı çektiği için gömmüşlerdi.İnce, mesajı açıklayan gazeteciyi hedef gösterdi de yakasını zor kurtardı.CHP gerçekten de bir ömür sussaydı daha iyiydi.Hayır yani, konuşuyorlar da ne oluyor; yalan söyleyip kendi kendilerini iptizale uğratmaktan başka.Hakkını teslim edelim;'nin eline bu konuda kimsecikler su dökemez.Seçim gecesi ortalıkta görünmemesini bu sefer de başka bir yalanla açıkladı.Partisi sonuçları ulaştırmamışmış!Bunu vakitlice açıklamamasının nedeni mi?Düşünmüş ki, "Böyle diyor!..E açıkladın, "" müdemek istedin?Hem "deyip hem de "" demek nasıl mantıktır,bilen var mı?!Polemik canavarı dediğiniz bu muydu yahu!..'nun karşısında asla aday olmayacağı sözü hatırlatılıyor, "sözümün arkasındayım" diyor, sonra da "" diyebiliyor.Yalan tabii...Bu saatten sonramezardan kalkıp gelse, kenara çekilmez."Seçim gecesi alkolü fazla kaçırdığı için eve kapatıldığı" şeklindeki dedikoduyu da'a bağladı.Mahut dedikoduyu dillendiren ""un CHP'de en yakın görüştüklerininveolduğu biliniyor.Tuncay Özkan da nerden çıktı?'nin hakikat umurunda değil bence, "" lafıyla ödeşiyor.