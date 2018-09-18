Bundan 6 yıl mukaddem şike operasyonlarını eleştirmek için "Bu kupa ABD'ye girsin" diyen bir muhterem vardı.

ABD'den kasıt Fetullah'tı.

Çok özür diledi ama işe yaramadı. Karaali yönetimindeki Star'dan ve FETÖ kaçağı B. Keneş'in yönettiği Today's Zaman'dan kovuldu.

O da o kupayı çaresizlik yüzünden ne yapmışsa artık, "içine Fetullah kaçmış" hale geldi.

İşte bu muhterem (birkaç gün evvel) "Salih Tuna yeni yönetimi destekliyor" demiş.

"Yeni yönetim" dediği, Cumhuriyet gazetesini devralan ekip.

Nerden çıkardı bunu, anlamadım.

"FETÖ kontrolünde yayın yapan Cumhuriyet gazetesinin fabrika ayarlarına dönecek olması birilerini sevindirdiği gibi birilerini de çok üzdü" demiştim, bundan mı?

Bir de...

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "Cumhuriyet gazetesi bağımsızlığını kaybetti" demesi üzerine, "bağımsız gazete olmak için FETÖ ve PKK muhibbi olmak mı gerekiyor" diye sormuştum.

Yoksa bundan mı?

Giden ekibe karşı olmam yeni yönetimi destekliyorum anlamına gelmez.

Her şeyden evvel yeni yönetimin ne yapacağını bilmiyorum!

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