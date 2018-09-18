Bundan 6 yıl mukaddem şike operasyonlarını eleştirmek için "Bu kupa ABD'ye girsin" diyen bir muhterem vardı.***
ABD'den kasıt Fetullah'tı.
Çok özür diledi ama işe yaramadı. Karaali yönetimindeki Star'dan ve FETÖ kaçağı B. Keneş'in yönettiği Today's Zaman'dan kovuldu.
O da o kupayı çaresizlik yüzünden ne yapmışsa artık, "içine Fetullah kaçmış" hale geldi.
İşte bu muhterem (birkaç gün evvel) "Salih Tuna yeni yönetimi destekliyor" demiş.
"Yeni yönetim" dediği, Cumhuriyet gazetesini devralan ekip.
Nerden çıkardı bunu, anlamadım.
"FETÖ kontrolünde yayın yapan Cumhuriyet gazetesinin fabrika ayarlarına dönecek olması birilerini sevindirdiği gibi birilerini de çok üzdü" demiştim, bundan mı?
Bir de...
Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "Cumhuriyet gazetesi bağımsızlığını kaybetti" demesi üzerine, "bağımsız gazete olmak için FETÖ ve PKK muhibbi olmak mı gerekiyor" diye sormuştum.
Yoksa bundan mı?
Giden ekibe karşı olmam yeni yönetimi destekliyorum anlamına gelmez.
Her şeyden evvel yeni yönetimin ne yapacağını bilmiyorum!
Genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya
kırmızı çizgilerinden birini,
"Cumhuriyet'te nefret dili kullanılamaz
!"
şeklinde ilan etmiş.
Ne güzel!...
Lakin, terör saldırısı nedeniyle yabancı liderlerin Sayın Erdoğan
'a başsağlığı mesajına bile tahammül edemeyecek kadar nefretle malul Kadri Gürsel
'in yazılarına devam etmesini de istemiş.
Madem öyle "içine Fetullah kaçmış
" o muhterem de yazsın, tam olsun. Aykut Küçükkaya
dünkü yazısında, Özgür Mumcu
'nun yazmasını da çok istediğini, Mumcu soyadına verdiği değer eşliğinde dile getirmiş.
Peki, Vedat Özdemiroğlu
'nun "liberal kıkırdak
" dediği bu
çocuk hangi ihtiyacı karşılamak
için yazacak?
"Bölücü örgütün siyasi koluna
" destek vermek
için mi?
E hani Mustafa Kemal
kırmızı çizgileriniz arasındaydı!..
Şayet Mumcu soyadına hürmetinizi göstermek istiyorsanız, hiç çizgisini bozmayan Ceyhan Mumcu
var.
Yok, biz çeşit istiyoruz diyorsanız, Gül'ün Fe'mi Bey
'i ne güne duruyor.
Zaten o da "beni de alın" dercesine çeşit (farklılık) olsun diyor. Üstelik kalemi de kıvrak.
Bu arada, Etekli Yakup
da boşa çıktı.
"Hukukun üstünlüğü
" kontenjanından da Taha Akyol
var.***
Genel yayın yönetmeni arkadaşımız, Yazgülü Aldoğan
'ın Cumhuriyet'te yazacağını müjdelemiş.
Ne diyelim, sağlık olsun.
Fakat, Özdemir İnce
'yi yazı kadrolarına dahil etmeleri tam isabet olmuş. Hatta bu kararlarından ötürü yeni yönetime teşekkür ederim. Sonuçta bize de malzeme lazım...
Yazar konusunda naçizane önerim şudur:
Madem "Mustafa Kemal
çizgisinde" yayın yapacaklar Nihat Genç
'i, Uğur Dündar
'ı ve Ümit Zileli
'yi de düşünsünler.