Bir süre önce "Erdoğan karşıtı AKP'li bir fırıldağın" sitayişle bahsettiği bir ilahiyatçı/kelamcı profesörün bir konuşmasını bir kenara kaydetmiştim.



Gündemin sıkıcılığından kaçmak için bazen böyle notlarıma bakarım... Adı lazım değil o profesör "Kur'an'da bazı ayetleri değiştirmek lazım" diyordu.



"Hadisi-sünneti bitirdiler, şimdi sıra ayetlere mi geldi" diyenleriniz çıkacaktır. Ama "tarihselcilik" zaten böyle bir şey.



Fazlurrahman'dan Muhammed Arkoon'a (gerçi rahmetli biraz farklı ve kaliteliydi) kadar böyle bir "yaklaşım" var. Kaldı ki, çok da "yabancısı" olduğunuz bir şey değil.



Mesela Demirel, 28 Şubat döneminde Kuran ayetlerini aklınca tasnif etmiş ve "ahkâm ayetlerine dönüşü önermek irticadır" demişti. Demirel "tarihselci" falan değildi tabii. O sadece seküler / rasyonalist / pozitivistti.



"Tarihselciler çok mu farklı" derseniz, bahsi diğer, geçelim. Şu kadarını söyleyelim:



Dinin "ham yobaz / kaba softa" marifetiyle dondurulmasına karşı çıkmanız başka şey, maksadını fehmedemediğiniz ayetleri zamana ve şartlara hapsederek dini profanlaştırmak başka şeydir.



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