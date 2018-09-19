Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kur 6.10 TL seviyesindeyken ünlü yatırımcı Mark Mobius faiz artışının ekonomiye güveni artırmayacağına dair açıklama yaptı.

Bugün kur TCMB'nin faiz artışı öncesi seviyesine yakın.

E tabii manidar...

Zira Mobius, "Türkiye köşeye sıkışana kadar değişiklik yapmayacak, sıkışınca da IMF'nin kapısını çalacak" demekle yetinmiyor.

Ya?

Yabancı yatırımcılara, "bu gerçekleşene kadar beklemeniz gerek" diye açık seçik uyarıda bulunuyor!

Türkiye'nin IMF'nin eline düştüğü zaman, yatırım yapmamız için "en iyi zamandır" diyor.

Hülasa, o zaman gelince, Türkiye'de varlık fiyatları o kadar ucuzlar ve yerel alım gücü o kadar düşer ki, her şeyi ucuza kapatırız demeye getiriyor.

Bir başka ifadeyle, avuçlarını okşayarak bekliyorlar...

Peki ya biz IMF'nin kapısını çalmaya ihtiyaç duymayacak şekilde gerekli tedbirleri alırsak?

İşte o zaman avuçlarını yalarlar...

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