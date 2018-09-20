Son günlerde sağda solda arzı endam eden ekonomistlerimiz bana 17 Ağustos 99 depreminin ardından sökün eden "yerbilimcileri" çağrıştırdı.

Mesela...

Çektiği videolara "Ben Atilla Yeşilada" diye başlayan ekonomi profesörümüz, jeolog Şener Üşümezsoy'u aklıma getirdi.

Farklarıyla birlikte elbette...

Her şeyden evvel jeolog Üşümezsoy vücut çalışmış kas yapmıştı. Ekonomist Yeşilada "siyah gözlük" çalışmış. (Tabii gözlük çalışılmaz ama çalışmış gibi takıyor adam, maşallah.)

Bir de, Üşümezsoy son derece iyimserdi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji boşaldı; İstanbul'da beklenen büyük deprem olmayacak der, başka bir şey demezdi.

Atilla Yeşilada kötümser. Ne ki, kötümserliğini ağzından bal akarcasına anlatma yeteneği var, çok enteresan!

Gerçi kötümser olmaya biraz da eli mahkûm.

Dolar yıl sonu 5. 50 olur dediği için "kömür makarna yardımı mı aldın" demedikleri kaldı. (Onu da derler hiç merak etmesin. Muhalif olmakla yırtacağını sanmasın. Bu ülkede her fani er veya geç bu ithamı tadacaktır. İddiam budur .)

Bu zihniyete göre doları ne kadar yüksek tahmin ederseniz o kadar "muhalif" olursunuz.

Bu bakımdan, FETÖ'cüler, "muhaliflikte" birinci sırayı kimseciklere kaptırmıyor.

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