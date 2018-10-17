Yapısöküm (dekonstrüksiyon) deyince akla gelen filozofumuz Derrida "hayvanlar" kategorisine karşı çıkar.

Hazrete soracak olursanız, maymunları, yılanları, köpekleri, eklem bacaklıları (ila ahir) tek ve aynı kategoriye koymak anlamsızdır.

Hatta, sadece anlamsız değil, şiddet ihtiva eden bir tutumdur.

Hayvanlara karşı uygulanan şiddet, insanın basitçe ve genel olarak "hayvan" demesine yol açan bu kavramsal basitleştirme içinde palazlanır...

Filozofumuz böyle düşünür.

Doğrusunu isterseniz, yerden göğe kadar da haklıdır.

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