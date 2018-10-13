Tam 10 yıl ayrı kaldığı vatanını uzaktan da olsa seyredebilmek, kokusunu ciğerlerine çekmek için memleketinin, kimi zaman Viyana'dan kalkıp Girit'e, Semadirek'e giderdi.

Türkiye'ye girmesi yasak siyasi bir suçluydu.

Metroda her yer boş olsa da, hep ayakta yolculuk yapmayı tercih etmesinin nedenini, oturacak yer kalmadığı için ayakta kalan Viyanalı bir gencin, "sen oturduğun için ben ayaktayım" dercesine sitem dolu bakışına bağlamıştı.

Ah asalet!

Ah vatan hasreti çeken bu toprakların çocukları...

Vaktiyle adını vermeden Ziya Yavuz'dan böyle bahsetmiştim.

Yıllar sonra vatanına dönmüş, Konya'da felsefe üzerine akademik çalışmalarına başlamıştı.

Geçtiğimiz Ramazan ayında Sabah Yazarlar Kulübü'nün Antalya buluşması sonrası Konya'da buluştuk, hasret giderdik.

Yatsıdan sonra da Isparta Yolu üzerindeki Selçuklu Diriliş Derneği'ni ziyarete gittik.

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