Mahalleyi almış bir merak, "Salih Tuna ne diyecek" diye. Naçar sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım.***McKinsey
Dedim ki: McKinsey adlı danışmanlık şirketi hakkında ne söylemişsem virgülüne kadar arkasındayım.
"Bu cahillere ne anlatsan anlamazlar abi" diyeninden düpedüz çemkirenine kadar envaiçeşit tepki geldi.
İçlerinden biri de "Kıvırma" dedi, iyi mi?
Ben virgülüne kadar sözlerimin arkasındayım diyorum, o "kıvırma" diyor.
Bir başkası da, "Tabi sözlerinin arkasında olacaksın. Erdoğan ile Albayrak'ın tepkileri dindirmek için ayrı telden çalıyormuş gibi yaptıklarını biliyorsunuz..." demiş.
Hayır, CHP veya "İyip"li falan değil.
Türkiye'deki bütün fenalıkların "Davutoğlu'suzluktan" kaynaklandığına inanan bir eleman.
Bunlardan mahallede (kimi gazete köşelerine kadar sızmış müptezel müfteriler dahil) epey var.
Ve, işin tuhafı bunlar insan!
Yani, Allah sevelim veya ibret alalım diye yaratmış. Sizi bilemem ama ben her daim "sevmekten" yanayın.
Lakinöyle mahluklar da var ki ("AKP'li rahatsızlara" çakmamdan felaket rahatsız olan Mumay Bülent gibi) evlat olsa, eldivenle bile sevemezsiniz.
hakkında kim ne demişti; o kanalın o çocuğundan, FETÖ kaçağı Ekrem Duman
'lıya kadar şöyle bir hatırlayalım.
Fakat önce ana muhalefet liderinden başlayalım.
Yani, 17 - 25 Aralık 2013'ten 15 gün önce gittiği ABD'den döner dönmez FETÖ kanalı Samanyolu'nda "Erdoğan yurtdışına kaçacak ama yakalayıp getireceğiz
" diyen Kılıçdaroğlu
'ndan.
Söz konusu danışmanlık şirketi konusunda o kadar saçmaladı ki, bir tek "ezanlarımızı susturup bayraklarımızı indirecekler" demediği kaldı.
Her zamanki gibi dersine hiç çalışmamıştı tabii.
TRT'de 97'den itibaren 2 dönem genel müdürlük yapan "Yücel Yener'lerine" sorsaydı, kamu yayıncısı TRT'nin McKinsey'le uzun süre çalıştığını öğrenirdi.
FETÖ'nün umut bağladığı bir başka muhalefet parti lideri de 2 yıl IMF'de çalışan ve her seçim halkı sokağa çağıran CHP'li Selin Sayek Böke
gibi "Düyun-u Umumiye" deyip durdu. Murdoch'ın kurduğu ABD kanalının Portakal
'ı da "ABD
şirketine kapı açılıyor..." diyerek
feveran etti.
Gülmeyin, dahası var:
Ekrem Dumanlı da çektiği video marifetiyle, "Ekonominin anahtarlarını McKinsey şirketine teslim ettiler.
Çok acı bir gelişmedir, üzücü bir gelişmedir.. battı diye sevinilecek bir gelişme değildir.. oh olsun diye üzerinde tepinilecek bir gelişme değildir..." dedi.
Evet, bence de çok komik ama muhalif lakırdıların özeti mahiyetinde. Sayın Bahçeli
işte bu muhalefet tarzını çok sert eleştirdi. Sayın Bakan Albayrak
da "ya ihanet ya da cehaletten" dedi.
Biz de malum şirketin sadece "danışmanlık" hizmeti sunduğunu, ayrıca, her yıl ihtiyacımız olan 220 milyar dolar dış kredi için bir çıpa mesabesinde anlamlı olabileceğini, fakat IMF'yle de uzaktan yakından alakası olmadığını, memnun kalınmazsa işine son verilebileceğini dilimiz döndüğünce anlattık.
Gelgelelim, biz FETÖ işbirlikçisi muhalefete vurduk, cevap "siyaset hırsızlarının" hayli zamandır sinsice "zehirlemeye" çalıştıkları "mahalleden" geldi.
Bu da zehirledikleri sosyolojinin etki alanını göstermesi bakımından manidardı.
Peki dediğimiz gibi olmadı mı? Sayın Başkan Erdoğan
McKinsey işine şak diye
son verdi işte. (E hani Düyun-u
Umumiye idi.)
Kılıçdaroğlu'nu kastederek,
"Bu zat, ekonomi yönetimimize
hizmet vermek üzere ücreti
mukabili tutulmuş bir danışmanlık
firması üzerinden bizi
güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bundan böyle ona bu fırsatı da vermemek için bu firmadan fikri danışmanlık hizmeti de alınmayacak..." dedi.
Hülasa, algı faaliyetlerinin ipini çekti.
Alınacak "danışmanlık" hizmetinden memnun kalınmayacağından değil, yürütülen algı faaliyetine izin vermedi.
Diyeceksiniz ki, ekonomi alanındaki bir "atraksiyona" sırf algı faaliyeti yüzünden son vermek ne kadar doğru?
Nerden baktığınıza bağlı.
"Bozguncu muhalefetin" mahut algısına memleketi teslim etmenin sonuçlarını düşünürseniz, elbette doğru.