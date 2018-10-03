Bir arkadaşımız, Trabzon'da Erdoğdu Mahallesi'nde top oynadığımız caddenin karşısındaki binayı işaretle, "Bu bodrum katta Alevi yaşıyor" dedi.

Hem bodrum kat, hem Alevi, hem yaşamak nasıl bir şey?

Bilmezdik...

Tüm bildiğimiz, rüzgârda uçmasın diye iç içe geçirdiğimiz naylon bir topla akşamlara kadar maç yapmaktı.

Evet, Alevi kimdir bilmezdik ama Ali hepimizin kahramanıydı.

Üstadımız Sezai Karakoç'un çocukluk yıllarından hafızama kazınmış şu dizelerinde olduğu gibi:

"Babamın uzun kış geceleri / hazırladığı cenklerde / Binmiş gelirdi Ali bir kırata /Ali ve at, gelip kurtarırdı / bizi darağacından / Asyada, Afrikada, geçmişte / gelecekte / Biz o atın tozuna kapanır /ağlardık / Güneş kaçardı, ay düşerdi, /yıldızlar büyürdü / Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü / Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman / Ali olmak bir hedef her / çocukta"

Biz "Nerde gördün oğlum, nasıl bir şey Alevi?" diye üsteleyince, arkadaşımız, "Ben de görmedim, işittim sadece" karşılığını verdi.

Korku ve heyecanla akşamı zor ettik!

Hep birlikte soteye yatarak o bodrum katı dikizlemeye koyulduk.

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