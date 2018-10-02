Fenerbahçe futbol takımıysan her yıl şampiyonluğa oynayacaksın, öyle "yarışmacı takım olacağız" diyemezsin.

Bana sorarsanız, hiçbir takım bunu demesin.

Zira yarışmayan veya bu yıl ense yapacağız diyen takım olmaz. UEFA yarışı var, kümede kalma yarışı var. Neyse, devam edelim...

Büyük takımsın. Beklentiler de yüksek. Hayallerde "Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu" var. (Galatasaray UEFA kupası aldı, üzerine çıkman lazım.)

Yazık ki işler yolunda gitmedi. "Dip dalgası" derken dibe vurdun! (Artık hiçbir takım eskisi gibi "hakem hatalarına" da sığınamaz; VAR var.)

Herkes ağız birliği etmişçesine Cocu gitsin diyor.

Bu konuda hiç ihtilaf yok. Sadece Cocu aynı düşüncede değil. (En azından, bu yazı yazıldığı sırada böyleydi.)

Taraftarlar sosyal medyada adeta "sipariş" vermeye başladı. Ersun Yanal, Aykut Kocaman derken, Kasımpaşa'dan istifa eden Kemal Özdeş de "önerilen" isimler arasında.

Ali Koç bu taraftarların gönlünü yapmak için bu 3 teknik adamı aynı anda alıp yine aynı anda kulübün kapısının önüne koyması lazım.

Hatta kendisi de hem istifa edip hem de "görevimin başındayım" demesi lazım.

O derece.

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Taraftarlardan hiç kimse'dan hareketle, "" demedi.Malumunuz, eskiden çokluk böyle denirdi.Şimdi diyen yok. Çünkü takımlarımızda yerli futbolcuların azınlıkta olduğunun hepsi farkında...Gelgelelim, sosyal medyadaki kimi "" hiçbir şeyin farkında değil matine -suare şavulluyorlar.Üslup dersen felaket.Güzel Türkçemiz dersen, ne soru eklerini ne de bağlaçları doğru yazan var.Mantık dersen hiç arama!Yahu 2016'dan beri "" diyorum. Bu ülkedeiçin darbe yapıldığını, ithalata ve tüketime dayalı liberal sisteme geçildiğini "" dikkat çekmek için dile getiriyorum.'ın, ABD ambargokoyduğu gün, "" şeklindeki açıklamasınınönemli olduğunusöylüyorum.Ne dediğimden zerre miskali haberin yok, hamaset erbabına söyleyeceğini gelmiş bana söylüyorsun.Neden?danışmanlık şirketidir, proje bazlı çalışır, kimse danışmanlık şirketine "" demez, dediğim için." ezikliği içinde olduğunun farkındayım. Ama gol olmayana da gol diyemeyiz ki.Siyasetteyok diye, o kadar da değil.Her daim ""tanbaşka çıkış yok diyorumama (liberal sisteme eleştirilerimimahfuz tutarak) likiditebolluğu dönemindeTürkiye'nin altyapısını halletmesini(haliyle istihdamsağlamasını) da çok önemsiyorum.Bazıları da madenlerimizi, özellikle de toryumumuzu değerlendirilmediğimizi dile getiriyor.Her şeyden evvel, teknolojibilgi birikimi öylesabahtan akşama olmaz.