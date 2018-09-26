"Öncelikle mektubuma Cumhurbaşkanımızın işinden vakit bulduğu aralarda yemek yediğini hatta bunu günde üç kez yaptığını söyleyerek başlamak istiyorum..."

Bu satırları Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Reyes yazdı.

Daha doğrusu, yazmak zorunda kaldı.

Neden mi?

Geçtiğimiz günlerde Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Xi Ping tarafından ağırlandıktan sonra kendisini taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'nda yakıt ikmali yapmasını fırsat bilip Nusret'e gittiği için.

Saçma mı?

Evet öyle ama saçma olan Büyükelçi'nin açıklaması değil.

Sözcü yazarları Y. Özdil, E. Çölaşan'ın yanı sıra Fox'un İ. Küçükkaya'sının mezkur yemek üzerinden Maduro'ya demediklerini bırakmaması. Hatta çok ayıp!

O kadar ki...

Bunları okuyan dinleyen de Maduro'nun gündüz gözüyle Venezuela'nın petrol yataklarını satıp Nusret'te et yediğini sanır.

En hafif hakaretleri de "diktatör" demekten ibaret.

Büyükelçi Reyes diyor ki: "Sizler Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diye hitap ederek demokratik seçimlere katılıp kendisine oy veren milyonlarca vatandaşımıza da saygısızlık yapmaktasınız..."

Hey gidi hey!..

Adamlar kendi ülkelerinin Cumhurbaşkanına, müstevlilerle senkronize biçimde yıllardır "diktatör" diyor, Venezuela Devlet Başkanına demişler çok mu?!

Hem de milyonlarca seçmene "bidon kafa" diye hakaret ederek.

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