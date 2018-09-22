Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: "Yeni Ekonomik Program" köprüden önceki son çıkıştır.

Her şeyden evvel, "Ben dedim oldu" yaklaşımının değil "ortak aklın" eseridir.

Sayın Bakan Albayrak'ın ifadesiyle, "reel sektörden akademi dünyamıza kadar birçok kişinin katkı koyduğu ilk OVP olmuştur."

Bu köşecikte, "ortak akla" örnek kabilinden...

TÜSİAD, DEİK ve MÜSİAD yönetimleriyle Bakan Albayrak'ın yaptığı toplantının fotoğrafını göstermiş ve ayrıca "sağlam irade"nin altını çizmiştim.

Sayın Bakan da bu sağlam iradeyi, "24 Haziran seçimleriyle bu ekonomik değişiklikler için halkımızdan çok güçlü bir destek aldık" şeklinde hatırlatmıştır.

Burası önemli...

Kimsecikler "fırsatçılık" peşinde koşmasın, halktan 5 yıl yetki alan Başkan Erdoğan var, unutmasın.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın "" sloganıyla açıkladığı ""ın son derece gerçekçi olduğu konusunda herkes hemfikir.Tespitler bağlamında, 2002'den 2013'e kadarki süreçte 3600 dolar olan kişi başı gelirin 3 katına çıktığı, 7 milyon istihdam sağlandığı ve ihracatımızın 4 kat arttığı dile getirilmiştir.Ne olacak; hileyi, desiseyi, kumpası, hainliği, terör saldırılarını, aşağılık işgal girişimini gördük.'e, "Türkiye'ye gelme, Erdoğan'a yarar" diyenlerden "" diyenlere kadar her türlüMüstevlilerle işbirliği içinde "" yapan, 250 yurttaşımızın katledildiği işgal girişimine "" diyen muhalefeti gördük.Ve ifade özgürlüğünün kimler için geçerli olduğunu gördük.Daha geçen günarkadaşımız şöyle yazdı: "Ne zamanTürkiye'nin ve tabii ki CumhurbaşkanıErdoğan'ın bir başarısı hakkında yazı yazsambaşıma aynı şeyler geliyor. Yazımıpaylaşmak için Facebook'a girdiğimde,'Bu yazı şikâyet üzerine sakıncalı içeriğinedeniyle bloklanmıştır' yazısıyla karşılaşıyorum. Bir değil iki değil en azından 50 defa başıma geldi bu..."Hülasa, dünyanın hiçbir ülkesinin direnemeyeceği kadar ağır saldırılara maruz kaldık.Yetmedi.Sayın Albayrak'ın dediği gibi "Gelgelelim, umutsuzluk asla yok.Durum tespiti ardından hedefler var.Sayın Bakan bu hedefi, "..."şeklinde dermeyan etti.'da umut tacirliği yok. Her şey gayet net. Tüm mesele bu programı uygulayabilmekte.Sağlam bir irade var, tamam. Lakin bu iradeye bürokrasi ne kadar ayak uydurabilecek mesele orda.Mesela,Müthiş bir hedef...Makam ve mevki için pozisyon alma yeteneği akıl almaz boyutta gelişen, "" diyerek topu taca atma alışkanlığıyla malul bürokrasi (elbette canla başla çalışanları hariç tutuyorum) sorumluluklarını yerine getirebilecek mi bakalım?!En ufak istismarda bedelini çok ağır ödeyeceklerini bilmezlerse getirmezler.Evet bedel, hem de "ibret-i âlem" olacak kadar ağır.