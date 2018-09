ABD'ye güvenip de abat olanı görmedim, İsrail'den başka.

Pardon, ABD işbirliği uğruna her zillete boyun eğen (bugünlerde de Yemenli çocukları parçalayan) Suudi Arabistan da var.

ABD her daim "efendiköle" ilişkisini ister.

Buna razı olmayanı da dost görmez; hatta antidemokratik, otoriter ilan eder.

Ne demişti (ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi) James Jeffrey, hatırlamanın tam vaktidir:

"Erdoğan Washington'da sevilmiyor (...) Suudlar, Mısırlılar bize her koşulda yaltaklanıyor. Erdoğan ise bizimle çatışıyor, çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor, dostumuz olmaya çalışmıyor..."

ABD dün de böyleydi.

Kıbrıs için harekete geçme kararı aldığında İnönü'yü sevmemişlerdi. Kıbrıs çıkarmasında da Ecevit'i.

Ambargo kararı aldıklarında Ecevit (Diyojen'den mülhem) "Gölge etme başka ihsan istemeyiz" demişti hani...

Peki ne yapacağız?

"Ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye" mi diyeceğiz?

Hedefimiz budur elbette ama sloganla olmaz.

***

***

Stratejik düşünmek zorundayız. ABD, taşeron örgütü FETÖ üzerinden'da Türkiye'yi işgale kalkışmışken,iki uçağının düşürülmesi provokasyonuna rağmen Türkiye'nin yanında yer aldı.cinayetine rağmende tavrını değiştirmedi.Bunları görmezlikten gelemeyiz.ABD "" diyerek binlerce TIR silah verdiği, Fırat'ın doğusunda ""i kurdurmaya çalışırken, Rusya bunu "Suriye'nin toprak bütünlüğüne" en büyük tehdit görüyor.Türkiye de aynı şeyi söylemiyor mu?Durum tespitini iyi yapmak zorundayız: Rusya'yla çıkarlarımızın örtüştüğü bir dönemden geçiyoruz.Hem, Türkiye'yi parçalamak isteyen ABD'dir, Rusya değil.ABD her ülkeyi istediği zaman vurabilme "özgürlüğü" istiyor. Bu "özgürlüğünün" elinden alınmasına da hiç tahammülü yok.O kadar ki, Rusya'danfüze sistemi aldığı için'e bile askeri yaptırım kararı alabiliyor.Çin, NATO üyesi mi?Demek ki, "..." lakırdılarımasalmış.ABD yavrusu İsrail de "güvenlik kaygılarını" dile getirerek Suriye'ye S-300 verilmesine engel oluyordu.Görüyorsunuz işte, "güvenlik" telakkileri ABD ile aynı.Yani, havadan saldırdıklarında hiçbir mukavemetle karşılaşmama özgürlüğü. (Hava önemli, çünkü karadan hiçbir halt edemeyeceklerini biliyorlar.) Gelgelelim...'de düşürülen uçaklarının ve ölen askerlerinin sorumluluğunun İsrail'de olduğunu söyleyen, Suriye'ye S-300 verme kararı aldı.Bu şu demektir:Şayet, Siyonist network'ten korkup geri adım atmazsa, İsrail'in ve evangelistlerinhayalleri suya düşer.Sonuç itibariyle de bölgedeki tüm dengeler değişir.