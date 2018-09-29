Bu köşecikte ekonomi alanında yazdığım yazılarda "algı operasyonlarına" özellikle dikkat çekmiştim.

Negatif algıya karşı behemehal harekete geçmenin elzem olduğunu da dile getirmiştim.

Bunun için de her şeyden evvel Sayın Bakan Albayrak'ın elini kuvvetlendirecek "dış çıpaya" ihtiyacı olduğunu, Avrupa'dan gelen açıklamaların verecekleri krediden ziyade, "üçüncü ve güvenilir bir tarafın desteğini" göstermesi bakımından çok önemli olduğunu 30 Ağustos tarihli yazımda belirtmiştim.

Evet önemliydi ama yeterli değildi.

Zaten Berat Albayrak da birkaç gün evvel, Türkiye- ABD İş Konseyi tarafından New York'ta, düzenlenen konferansta aldıkları çok önemli bir kararı duyurdu.

Dedi ki: "Yeni ekonomik program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik..."

Malum algı operatörleri hiç sektirmeden faaliyete geçtiler!

"Türk ekonomisi McKinsey'e emanet" demekle yetinmediler; "Türk ekonomisi 'üst akla' teslim" şeklinde akılları sıra dalgalarını da geçtiler.

Bu algı operatörleri, Türkiye'deki bankaların ve büyük holdinglerin hemen hepsinin McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) gibi danışmanlık şirketlerinden hizmet aldıklarını bilmiyorlar mı?

Şimdiye değin içlerinden biri çıkıp da, falan holding ya da banka McKinsey'e teslim edildi dedi mi?

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