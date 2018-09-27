Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Başkan Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe davet edilseymiş gidecekmiş.

Kim mi?

Kaçak Can'cık.

İyi de ondan önce Türk adaletinin "davetine" icabet etmesi gerekmez mi?

Biliyorum, "Türkiye'de hukuk yok" diyecek.

O halde soralım: HSK, FETÖ kontrolündeyken hukuk vardı da Atatürkçü, solcu, ülkücü, Alevi ve muhafazakârlardan müteşekkil Yargıda Birlik Platformu'nun kontrolüne geçince mi yok oldu?

Bu sefer de, "Ama ben gazeteciyim" diyeceği kuvvetle muhtemel.

Ona bakacak olursak, FETÖ mensubu Dumanlı Ekrem ondan daha çok "gazeteci" değil mi?

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Can'cık, mezkur yemeğe davet edilseymiş, Erdoğan'a, Türkiye'de cezaevlerinde bulunanların' olduklarını kolayca kanıtlayabileceğini söylemiş.Madem öyle, teslim ol ve önce kendinden başla kanıtlamaya...'ın "kahramanı" olmak böyle birşey galiba.Mahkemeyi / yargıyı yemek davetiyle karıştırıyor."Kahramanlığı" nerden mi geliyor?Adliye önündeki o "mizansende" karısının arkasında zıplamasından gelmiyor elbette...FETÖ'nün, MİT TIR'larına düzenlediği "operasyonun" medya ayağı olmaya soyunmaktan ibaret bir kahramanlık bu!Can'cık da nasıl bir "kahramanlık" yaptığının farkındaydı ki, ABD bayrağı altında "güvenli" bir şekilde mışıl mışıl pozlar vermişti.Ne ki, söz konusu kahramanlığı, BBC News kanalında spiker'a toslamıştı.Mahut ihanetini "basın özgürlüğü / kamuoyunu bilgilendirmek sorumluğu" üzerinden açıklamaya kalkışınca İngiliz spiker, "..." demekle yetinmemişti.Amiyane tabirle "ayarın kralını" vermişti:..."Hadi ""nin söz konusu haberi veriş tarzını anladık. (Rus haber ajansı ama ABD haber ajansını aratmıyor.)Ya'ye ne oluyor?O İngiliz spiker kadar olsun eleştirel mesafeyi neden korumuyor?Can" manşeti nedir, hele hele buhaberi iki müsavi lider gibi sunmak nasılbir anlayıştır Allah aşkınıza?Can'cığın "ifadesine de mi takılmadınız? (Türkiye'yionurlandırmak kimin haddine!)'de yer alan haberi aktardık,yorum yapmadık demeyin lütfen.Sıra (Şerif Mardin'in kavramlaştırmasından mülhem) "taşralı İslamcılara" veya Necip Fazıl'ın ifadesiyle ""ya gelince haber aktarmakla yetinmiyor, adeta "yobazdan" yağ çıkartıyor, şeytanlaştırıyorsunuz!Hepsinden geçtim, Can'cığınnasıl FETÖ yatağı yaptığını da mı görmediniz?Neden iltimas geçiyorsunuz?Aynı iltiması'a da geçtiniz. İçeri düştüğünde mütemadiyen arkaladınız, hadi iyi yaptınız diyelim..Peki, "" şeklindeki fecaatinineden görmezlikten geldiniz?