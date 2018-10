Kimin filmiydi, Taviani Kardeşlerin mi; hani, köylüler mısır tarlası içinde faşistlerle savaşırken yanlışlıkla birbirlerini öldürüyorlardı.

Savaş her şeyden evvel "dikkat" ister.

O kadar ki, dikkatsiz boks bile olmaz.

Ben çok iyi boksörüm, nasıl olsa rakibimi ilk rauntta yere sererim özgüveni içinde ringe çıkarsınız, ama, aklınız (sözgelimi) sevgilinizle yaptığınız tartışmada kalmışsa, yumruğu yüzünüze yer yıldızları sayarsınız!

Dikkat de yetmez, bilinçli olmak zorundasınız. Yoksa dikkatle baktığınız tren olur da ruhunuz duymaz.

Aptalsanız, aptal olduğunuzu bilemediğiniz için neye baktığınızı bile bilemezsiniz.

R. David Laing nasıl demişti; "Öldüğünüzde, ölü olduğunuzu bilmezsiniz; bu sadece başkaları için zordur. Aynı şey aptal olduğunuzda da geçerlidir" mi demişti?

Varsayalım ki aptal falan değilsiniz, tam aksine çok kurnazsınız ama liyakat sahibi değilsiniz...Yani, kendinize faydalı, memlekete zararlısınız.Ne yapacaksınız?Geldiğiniz yeri sadakate borçluysanız matine-suare bu özelliğinizi dermeyan etmek zorundasınız.Elde ettiğiniz konumunuzu koruyabilmek için jurnalleyebileceğiniz sadakatsizlere ve hatta hainlere ihtiyacınız var.Yoksa da bulacaksınız, bulamazsanız, naçar iftira atacaksınız!Gelgelelim, sizinle hiçbir zaman hiçbir savaş kazanılamaz.Envaiçeşit savaş vardır, her savaşın da kendine göre raconu. İki aşiretin savaşı başka, iki devletin başka, iki süper devletin bambaşkadır.ile(eski adıyla SSCB) arasındaki savaşa tevekkeli "" denmemiştir.Savaş vardır uzun vadeli düşünemezsen zinhar kazanamazsın. Dahası, kazandığını sandığın savaşı gerçekte kaybettiğinin farkında bile olamazsın.Üç yüz yılda kaybettiğin savaşı 3 günde kazanamazsın.Aradaki farkı retorikle kapatamazsın.Mesela, "" öyle "ceddin deden/ neslin baban" diyerek kazanılmaz.Kültürde sanatta edebiyatta mimaride, her alanda eser vereceksin...Lakin zulme karşı her daim direniş bilinciyle yaşayacaksın.Allah'tan başka hiçbir güçten yılmayacak, zaferle değil seferle mükellef olduğunu unutmayacaksın." takdir edersiniz ki tüm savaşlardan farklıdır; kuralları, ilkeleri, her şeyiyle.Koskoca'nın dev firmaları bile'nin haksız yere'a koyduğu ambargolara riayet ediyorlar.'yı sorarsanız, Total çoktan çekildi.'ın politikalarından Çin, Rusya, Almanya, Fransa memnun değil, bir çıkış arıyorlar ama ABD ile uzlaşmak için de her yolu deniyorlar.Gördünüz işte Çin en sonunda "ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz" dedi.Ekonomik savaş "sen bana şunu dedin, ben de sana küstüm, bundan sonra senin hiçbir firmanla işim olmaz" diyerek yürümez.Hele hamasetle hiç yürümez.Hep diyorum ya "," hoş atsanız da doları kendi elinizle yükseltmiş olursunuz sadece.Her savaşta olduğu gibi ekonomik savaşta da gücünü bilecek, uzun vadeli düşüneceksin, başka yolu yok.