Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Salih Tuna > Sayın mal
SALİH TUNA
22 Kasım 2018, Perşembe SALİH TUNA

Sayın mal

Serlevhamızdaki "mal" son günlerde stoktan dolayı gündeme gelen soğan veya patates değil.
Gerçi, bahsedeceğimiz mal da patates soğan kadar "saygın" değil.
Lakin, bu denli "mal" olmayı başarmak da takdir edilmeyecek bir hal değil.
Hem okuduğunu anlamıyor, hem anlamadığını anlamıyor, hem de direkt küfür ve hakaret ediyor.
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesini "iç savaş" nedeni ilan ettiğimi söylemek için gerçekten de mal olmak lazım.
Dünkü naçizane yazımda...
Yerel seçimlerde "kaos ittifakı" başarı elde ederse, "cumhurbaşkanlığı sistemi halkta güvenoyu almadı" tezviriyle önce erken seçimi zorlayacak, gerekirse sokakları harekete geçirmeye çalışacaklardır, dedim.
Zehirledikleri sosyolojinin de buna elverişli olduğunu söyledim.
Ardından da endişemi derc ettim: "Söylemeye dilim varmıyor ama söylemesem de olmaz: Bu yolun sonu maalesef iç savaştır!../ Türkiye'yi binlerce TIR silah verdikleri terör örgütüyle güneyden ve doğu Akdeniz'den kuşatan müstevlilerin beklentisi de budur..."
Mezkûr "öngörümün" yegâne dayanağı...
CHP'nin ve bilumum Erdoğan düşmanlarının şimdiye değin yapıp ettikleri ve söylemleriydi.
Hatırla sayın mal...
Kılıçdaroğlu'nuz değil miydi, "Bir ulusal kurtuluş savaşı başlatmak zorundayız (...) Bu süreç biraz daha devam ederse, halkın direnme hakkı ortaya çıkacaktır..." diyen?
Referandum sonuçlarını yok hükmünde sayarak halkı sokaklara çağıran 'nin o parti sözcüsü değil miydi?
Peki, iktidarına karşı halkın mahalle mahalle, sokak sokak (taşlı, sopalı, silahlı) "direnme hakkından" söz eden kimdi?
Hadi bunları unuttun diyelim...
Muharrem İnce'nin "24 Haziran gecesi bana halkı sokağa çağır denildi" itirafını da mı unuttun?
Şayet İnce denileni yapsaydı o gece zafer kutlamaları için meydanları dolduran halkla CHP'liler arasında neler yaşanacaktı?

***
Sayın mal, biz iç savaşa aşerenlere karşı dururken siz alkış tutuyordunuz.
Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda adını zikrederek "burda, burda" dedirttiği "Erdoğan Başkan seçilirse, iç savaş çıkar" dememiş miydi?
Kardeşi de "iç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden işlerin düzelemeyeceğini" söylemişti.
O muhalif sosyalist, "AKP yüzde 40'ı geçerse, demokrasi dışında mücadele edilmelidir" diye adeta racon keserken...
"Özgürlükçü solcu" o profesör, "AKP'yi yeni ve yaratıcı eylem biçimleri bularak alaşağı etmek gerek..." diye şavullarken neden tek kelime itiraz etmediniz?
***
Sayın mal cevap ver...
Gezi'de ayyuka çıkan "Her şey sandık değildir" ifadesi sonuç itibariyle neye tekabül ediyordu? Ya ele geçirilen sokakların üzerinden "uçak korsanları" gibi pazarlık yapmak?
CHP'nin seçim ittifakı kurduğu HDP'nin o Demirtaş'ı, halkı sokaklara çağırıp Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız katledildiğinde neden tepki göstermedin?
Bunca mallaşmana kim neden oldu?
Sırtlarını terör örgütüne dayadıklarını söyleyen PKK'nın siyasi kanadına oy isteyen Sözcü yazarları mı?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN