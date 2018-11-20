ABD'nin 15 Temmuz 2016 işgal girişimini 1 Mart 2003 tezkeresinin Meclis'ten geçmemesinin intikamı olarak okumak mümkün mü?

Nerden baktığınıza bağlı...

Mesela, emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu tastamam böyle okumuştu.

İllaki böyledir demiyorum, lakin mümkündür.

O netameli günleri hatırlayalım...

ABD diplomasiyi, nezaketi bırakmış el altından tehditler savurmaya başlamıştı.

Hatta aralık ayında şöyle demişlerdi: "Ya bu ayın 18'ine kadar Meclis'ten tezkereyi çıkartırsınız ya da 50 yıllık dostluğu unutursunuz..."

Ecevit'in davet ettiği sömürge valisi edalı Kemal Derviş'in isteğiyle bir gecede bilmem kaç yasa çıkartan Meclis'imiz koskoca ABD'yi mi kıracaktı?

ABD tezkerenin geçeceğinden emindi.

O kadar ki, 5 Şubat'ta İskenderun'da üs ve liman çalışmalarına başlamışlar, Güneydoğu'daki bazı illerimizde de depolar kiralamışlardı.

Sonuç? Umdukları olmadı; tezkere, Meclis'ten geçmedi.

İmdi, "15 Temmuz'da Meclis'in bombalanmasının sembolik anlamı var" diyebilir misiniz?

Şayet, Org. İlker Başbuğ gibi düşünüyorsanız, diyemezsiniz.

Zira o şöyle demişti: "Yapılan etkin propagandanın da etkisiyle, tezkerenin geçmemesinin sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine yıkıldı. 1 Mart Tezkeresi, TBMM'de yeterli kabul oyunu almış olsaydı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve personeli bugün karşı karşıya kaldığı sorunlarla büyük ölçüde yüz yüze kalmayabilirdi..."

ABD ile TSK'nın arasını Meclis açmış demek.

Yoksa... ABD ile TSK gül gibi geçinip gidecek, ihtiyaç hasıl olduğunda da "bizim çocuklar" başarmış olacaklardı.

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