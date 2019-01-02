Algı operatörleri "İslamcı sokak" üzerindeki çalışmalarını son günlerde açığa vurmaya başladı.

Gizlilik dönemi bitti demek ki.

Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi zevale uğratmak için sadece "endişeli modernleri" manipüle etmenin yetmediğini öğrendiler.

Aynı operatörler "endişeli muhafazakarlara" da çalışıyorlar.

Bir hayli de yol aldılar.

Hem de Erdoğan'ın Filistin duyarlığını "İslamcı sokakta" gündüz gözüyle sorgulayacak kadar!

Dershaneler tartışması döneminde FETÖ'nün ürettiği "bunlar tüm cemaatleri kaldıracaklar" iftirasını bile terennüm ediyorlar.

Anlaşılan o ki…

Musallat oldukları İslamcı sokağı, "bizden Erdoğan'a ve AK Parti'ye artık oy yok" kıvamına getirmeden bırakmayacaklar.

Dün baktım, Cahit Zarifoğlu üzerinden "zehirleme" faaliyetine devam etmişler.

Neymiş efendim, Zarifoğlu'nun, "Bir Değirmendir Bu Dünya" adlı kitabı CHP'nin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "tavsiye kitaplar" listesinden çıkartılmış.

Yani, yasaklanmış!

Erketeye yatan siyaset hırsızları, o malum entegristler ve bilumum fırıldaklar şappadak yaygaraya başlamışlar.

Neler oluyormuş?.. Artık yetermiş… Erdoğan bize bunu nasıl yaparmış…Bu kadarı da fazlaymış…Nereye gidiyormuşuz?!

İşin garibi…

Bu rahatsızların içinde, Kur'an'a karşı en alçakça saldırının ifadesi mesabesindeki "tarihselciliği" hoş gören "muhteşem ahmaklar" da var.

İçlerinden bir kişi çıkıp da "bu haber yalan olmasın" demiyor.

Neden?

Başkan Erdoğan "olağan şüpheli" mi ki şuncacık soru bile sorulmaz?

İnsafınız kurusun…

Erdoğan'ın başta Cahit Zarifoğlu olmak üzere "Yedi Güzel Adam"a herkesten çok muhabbet duyduğunu bilmiyor musunuz?

Hadisenin aslı şu:

Mesleki Teknik Eğitim Müdürlüğü bir etkinlik kapsamında kitap tavsiyesinde bulunun deyince, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5 kitap öneriyor.

Merhum Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" kitabı da önerilen kitaplar arasında.

Gelgelelim, CHP'liler mezkur kitapta yer alan "cihat" eksenli ifadeleri "gündem" yapıyorlar.

Şuracığa minik bir parantez açalım:

Cihada alerji duyan bu hamakat ehli, Mustafa Kemal'in "Gazi" unvanının ne manaya geldiğini bile bilmiyor; Kurtuluş Savaşı'mızın cihadın eseri olduğunu nerden bilsin. Gazi demek, "gaza eden" yani cihat eden demektir.

Parantezi kapattık, devam edelim:

CHP'nin mahut rahatsızlığı üzerine Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü mezkur kitabın yerine başka bir kitap öneriyor.

Ne zaman mı?

Sayın Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olmadan evvel, 26 Mart 2018'de. (Zaten Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne münhasıran bir karar.)

Sizin anlayacağınız:

Milli Eğitim Bakanlığı, Cahit Zarifoğlu'nun söz konusu kitabını tavsiye listesinden çıkarmış değil.

Külliyen yalan.