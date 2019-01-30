"ABD'nin Venezüella'da darbe yapmaya kalktığı bir süreçte diktatör diyerek Maduro'yu hedef almak, en hafifinden Venezüella'ya haksızlıktır ve ABD'nin Saddam'ı, Kaddafi'yi, Esad'ı 'şeytanlaştırma' propagandasından ders alınmadığı anlamına gelir..."

Yukarıdaki satırlar bana ait değil.

Bana ait olsa, "Esad'ı 'şeytanlaştırma' da ne demek oluyor, zaten şeytan değil mi" diyerek linç çetesi anında devreye girer.

Zira, Davutoğlu'nun Suriye politikasına karşı çıktığım için yapmadıkları rezillik kalmadı. Neyse...

Mezkur satırların yazarı bir Cumhuriyet yazarı.

Erdoğan'a diktatör diyenlerden.

Hatta, 2014'te yazdığı bir yazıda, diktatörlerin sandıkla gitmeyeceğini dile getirip, ABD'nin darbe seçeneğini dile getirenlerden.

Adı önemli değil.

Umarız, ABD'nin FETÖ taşeronuyla 2011'den itibaren başlattığı "E rdoğan- diktatör" propagandasına iştirak etmekle neye hizmet ettiğini, Venezuela örneğinden sonra artık anlar.

***

***