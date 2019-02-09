Muhalif güruh, Uğur Dündar'dan haberleri izleseydi, anlardım. En azından, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkan yardımcısını (A. Erdoğdu) arayıp, "Bu ülke darbelerden çok çekti. Genel Başkanı'nı bul ve her ne pahasına olursa olsun CHP'nin tüm gücüyle bu darbeye karşı çıkması gerektiğini söyle..." diyen adamdır.

Ya bu çocuk nedir?

Türkçe yayın yapan ABD kanalında spikerlik yapan Portakal'ı diyorum.

Birileri "muhalifliğin" cefasını çekerken, anlaşılan bu çocuğa da sefasını sürmek kalmış.

"Sahte kahraman" mı desem, "profesyonel algı operatörü" mü, bilemiyorum. Belki de ikisi birden, belki daha fazlası.

Kimi zaman "akıllı robota" benzetiyorum. Bu çocuktaki "muhaliflik skalasındaki genişlik" kimsede yok...

Geçen gün baktım, "Andımız" üzerinden Bahçeli ve MHP'ye sallıyor.

Demek ki "Andımız" konusunda herkesten çok hassas!.. Lakin...

PKK konusunda daha da hassas. Hem de PKK'lı teröristlere, "Allah rahmet eylesin" diyecek kadar!

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Hatim duasını yaptı mı bilmiyorum.Benim bildiğim, "şeklinde bir tweet attı. Bununla da kalmadı.de muhakkakdualarından eksik etmemiştir...Kimi zaman FETÖ'cülere böyle dua ediyor, kimi zaman dadiyor. Fakat sıra'a veya'ye gelince her daim nefretle hareket ediyor.Bir defasında, Bahçeli ile ilgili bir anket yapmış, "" diye sormuştu.Erdoğan'a karşı da öyle sinsi bir nefret performansı sergiliyor ki, Fetullah'ın tüm şakirtleri toplansa o kadarını başaramaz.Kendini spiker kabul etmediğini şöyle itiraf etmişti:Halkı sokak eylemlerine çağırıyor, eleştirilince de "canıma zarar geleceğinden korkuyorum" diyerek muhaliflerin duygularını tokatlıyor.Sonra da kazandığı paralarla veya aldığı reytingle kurum kurum kuruluyor.Felsefe hocamız merhum Buud Hayri Bey olsaydı, "" derdi, biz ne desek bilmem ki.