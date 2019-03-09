Pardon, geçen seçim hangi partiye oy verdiniz. Aysel Hanım "a partisine" oy verdi, Ümit Bey "b partisine." Nimet Hanım "c partisine" verdi oyunu, Semra Hanım da "d partisine." İyi de önümüz belediye seçimi. Hepimiz sevgiyle ve kardeşçe bir arada yaşamak istiyoruz. Sözün özü hangi siyasi partiden olursak olalım hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz...

CHP'nin seçim reklamı bu.

Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar kuşatıcı, ne kadar kardeşçe!

Pardon, "otobüs" nihayetinde bir simge değil mi? Yani, otobüs yerine "gemi" de diyebilirlerdi.

O vakit soralım:

Madem öyle seçim sath-ı mailinden hemen önce, "Aynı gemideyiz" denildiğinde neden lagaluga etmiştiniz?

Dahası, "hepimiz aynı gemideyiz" diyen sanatçıları neden linç etmiştiniz?

Pardon....

"Hangi partiden olursak olalım sevgiyle ve kardeşçe bir arada yaşamak istiyoruz" dediğinize göre, bundan böyle "yandaş" falan bile demeyecek, ötekileştirmeyeceksiniz değil mi?

Bu durumda...

Kılıçdaroğlu'nuz da "taşlı sopalı direniş hakkı" söylemlerinden ebediyen vazgeçecek, kazansa da kaybetse de seçim sonuçlarına saygı duyacak he mi?

İyi de buna nasıl inanacağız?

Birlikte kardeşçe yolculuk yaptığımızı söylediğiniz otobüs 15 Temmuz'da alçakların saldırısına uğradığında, 250 canımızı toprağa verdiğimizde, siz buna "tiyatro" demiştiniz!

Bu aziz millet "otobüsün namusunu" kurtarmak için çıplak elleriyle tanklara karşı "ölümüne" direnirken, Kılıçdaroğlu'nuz tankların arasından sıvışıp adeta "görev bekleme odasına" geçmişti.

Birçoğunuz da şappadak otobüsten inmişti hani.

Hatta, benzin istasyonlarına koşmuş, ATM'lerin önünde para çekme derdine düşmüş, marketlerin önünde makarna kuyruklarına girmişti.

Hadi diyelim o dündü. Ya bugün?

FETÖ nasıl oluyor da bugün AK Parti ve MHP'nin kaybetmesi için yırtınırken size destek oluyor?

Pardon...

Madem "hangi siyasi partiden olursak olalım hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz" ve madem "hepimiz sevgiyle ve kardeşçe bir arada yaşamak istiyoruz" diyorsunuz, neden birlikteliğimize gadreden "bölücü örgütün" siyasi kanadıyla "tenhalarda" ittifak kuruyorsunuz?

PKK sizde hangi cevheri gördü ki...

Kandil'deki PKK liderlerinden Mustafa Karasu, "Demokrasi bloku kurulmalı, CHP de bunun bir parçası olmalıdır." diyor.

Kılıçdaroğlu'nuz terör örgütüyle nasıl bir ittifak içinde ki...

ABD'nin binlerce TIR silah verdiği PKK'nın Suriye kolu hakkında, "Onlar bize mi saldıracak. Hayır." diyebiliyor.

Terör örgütünün siyasi kanadıyla (en azından batıda) nasıl bir ittifak içindesiniz ki...

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." diyor.

Pardon, yoksa siz tenhalarda başka otobüslere biniyor da bize sinema mı yapıyorsunuz?