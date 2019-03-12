Biri vaktiyle Taraf gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapmış, diğeri FETÖ'nün bir gazetesinde köşe yazarlığı...

Hemen belirtelim:

Daha sonra ikisi de FETÖ'nün yayın organlarından ayrıldılar.

Biri Erbakan'a da Milli Görüş çizgisine de öteden beri (en hafif ifadeyle) mesafeli; diğerinin hakkını teslim edelim; "Savunan adam" diye yazılar yazmış vaktiyle.

Geçenlerde...

Milli Görüş çizgisinde yayın yapmak amacıyla kurulan ama zamanla ortak noktaları, Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı olanların arzı endam ettiği mecraya dönüşen (adı lazım değil) bir televizyon kanalında program yapmışlar.

Genç ve "sinsi" olanı pas verince, yaşlı olanı "28 Şubat döneminde bile kendimi bu kadar kısıtlanmış hissetmedim..." demiş.

Medyada epey konuşulmuştu hani.

Fakire soracak olursanız, hissiyat tartışılmaz. Nihayetinde adam hissediyor, "öyle hissetme" diyemezsiniz.

Lakin çok geçmeden aynı "hissiyatı" paylaştığı, yıllar yılı "gönül" ve "hizmet" verdiği kendi camiasıyla da bi şekilde yollarını ayırmış.

"Sinsi" ondan daha "hisli" olacak ki bunu bile, "bakın işte hissiyatında ne kadar da haklıymış" şeklinde değerlendirmiş.

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