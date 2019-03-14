Ahlaksız adamın tekiydi. Bir safari gezisinde en yakın arkadaşının eşiyle ilişki kurmuş, intiharına neden olmuştu.

Yok, "şair" falan değildi.

Öyle "başkasının karısı" şiirimsileri attırmıyordu.

Komutandı.

Hem de İsrail ordusunun temeli kabul edilen Sion Katır Birliği'nin (Zion Mule Corps) komutanı.

Adı gelsin derseniz, söyleyeyim: John Henry Patterson.

Nasıl ki günümüz Siyonistleri (Netanyahu misali) önlerine çıkan herkese "diktatör" diyor...

Patterson da Kürt, Türk, Arap hatta Ermeni Çanakkale'de kendilerine karşı direnen herkese Türk diyordu.

İstanbul'u işgal etmeyi de "dünya tarihinin akışını değiştirecek destansı bir zafer" telakki ediyordu.

Lakin, Türklerin mezarlarından bile korkuyordu.

Bir defasında şöyle demişti: "Dönüş yolunda kendimizi bazı Türk mezarlıklarının ortasında bulduk. Uzun, beyaz ve ince mezar taşları, insan kafası gibi oyulmuş başlarıyla loş ışıkta hayaletlere benziyorlardı..."

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İsrail devletinin kurulmasında öncü rol oynayande 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz 29. Tümen'in içinde görev yapan mahutnin Siyonizm davasına olağanüstü destek sağladığını belirtmişti.Zira...Çanakkale savaşının ilk ve son hedefinin ""nun çözümlenmesi olduğunu biliyordu."Doğu Sorunu" dedikleri mi?Nihayetinde Filistinlilerin yurtlarından sürgün edilmesiyle "çözüme ulaşan" bir "sorundan" ibaretti.Lafın burasında şuncağızı sormadan geçmeyelim:"Fetullah kapatması aydınların" malum "Kürt sorunu" başlığı altında uzun süre yürüttükleri tartışma hangi "çözüme" matuftu?Vladimir Jabotinsky, "" demişti, "Aynen öyleolmuştur.Filistin işgalcisi İsrail devletini kurmak için dün nasıl ki Gelibolu'yu geçmeyi hedef seçmişlerdi...Bugün de'den'a kadar kendilerine "" (Arzı Mev'ud) olarak vehmettikleri yerleri işgal etmek için Türkiye'yi topyekûn hedefe koydular.Büyük resim budur.Terör örgütüne gündüz gözüyle verilen binlerce TIR silah,almamamız / hava savunma sisteminden mahrum kalmamız için (ekonomik ambargo dahil) maruz kaldığımız tüm tehditler, Mavi Vatan'ımıza göz diken o malum tatbikatlar hep bu resmin bir parçası mesabesindedir.Büyük resmi gören ve vatanın bekası için "ölümüne" direnenda hedeflerindedir.Zaten bunun için 7 Haziran seçimlerinin ardından, "" şeklindeki manşetlerle sevinç çığlıkları atmışlardı.En son olarak da 15 Temmuz gecesi sevinçleri kursaklarında kaldı.Hep diyorum ya, vazgeçmediler, vazgeçmeyeceklerdir.Netanyahu'un Erdoğan'a "" demesi de vazgeçmediklerinin ifadesidir.Ömrünü Siyonizm davasına adamış, savaştan sonra da Menahem Begin'inadlı terör örgütüne maddi yardım toplayanolsaydı daha açık konuşurdu:"Hedefimizdeki Türk sensin" derdi.