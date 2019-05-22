Trabzonsporlular nasılsa cepte diye düşünüp vaktiyle "şikeci" dediğiniz Fenerbahçe atkısıyla (Ali Koç'la birlikte) fotoğraf çektirmenizi anlıyorum.

Galiba...

Üstten Demirtaş güzellemeleri yapıp alttan Trabzon asabiyetine oynamanız gibi bir şey bu! Demek ki sizin de siyaset tarzınız böyle sevgili Ekrem Bey.

Başarıya giden yolda anlaşılan, "kalabalıklarda düşmanımsın sen benim, tenhalarda sen benimsin ben de senin" yollu siyaset yapmayı mubah görüyorsunuz. Ben de Trabzonluyum ama sizin gibi "becerikli" değilim. Olduğum gibi görünüp göründüğüm gibi olmaktan öteye istesem de geçemem. Mesela, "Sizce 2010- 2011 sezonu şampiyonu kim?" sorusuna sizin gibi "Onu TFF belirler" cevabını veremem. Tamam, nihayetinde siyasetçisiniz, böyle "becerikli" olmanıza kimsecikler bir şey diyemez.

Lakin...

Yunan medyasında çıkan, "İstanbul'u Yunanlı kazandı" manşetlerine tepki göstermek yerine fırsata çevirme gayretiniz siyasetle değil daha çok ahlakla alakalı bir şeydir. Daha fazlasını söyleyip de kalbinizi kırmak istemem.

Ama şu kadarcığını söylememe de lütfen izin verin: Bir Trabzonlu her şeyden evvel dik durur, dobra konuşur, böyle "şeyler" yapmaz. Kendisine "Yunanlı" diyen Yunan medyasına tepki göstereceğine, bunu gündeme getiren AK Partili Esenler Belediye Başkanı'na "Trabzonlulara hakaret etti" şeklinde iftira atan siyasi şizofrenlere iştirak etmez.

Hiçbir Trabzonlu böylesi pespaye bir iftiraya tenezzül etmez.

Halihazırdaki hükümette 4 bakan, İstanbul ilçe belediyelerinde de 6 belediye başkanı Trabzonlu olan AK Parti'ye Trabzon asabiyeti üzerinden vurmaya çalışmak abesle iştigal etmektir. Naçizane tavsiyem, buralardan yürümeyin Ekrem Bey, mahcup olursunuz

Bir de mümkünse kimsenin sözünü çarpıtmayın. Sonuçta hakikat ortaya çıkıyor çünkü. Gördük işte, Esenler Belediye Başkanı'nın demediğini dedi varsayarak yaptığınız propagandayı CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan yüzünüze vurunca ne hale geldiniz.

Esenler Belediye Başkanı'nın niyetini okumaya çalıştınız, olmadı kaş göz hareketi yaptı dediniz.

O konuşmayı ben de dinledim, o konuşmada kaş göz hareketi yapmayı gerektirecek durum yok. Yapsa da o genel çekimde kimse ayırt edemez.

Kaldı ki...

Yunan medyası sizin için "Yunanlı" diyor alınmıyorsunuz da, adam yerine koymadığınızı söylediğiniz Esenler Belediye Başkanı'nın olmayan kaş göz hareketinden mi alınıyorsunuz Allah aşkınıza?

Bakınız Ekrem Bey, İsrail medyası, "Ankara'yı Yahudi kazandı" deseydi Mansur Yavaş bunu hakaret kabul eder, tepki gösterir, bi güzel hadlerini bildirirdi

Sizden beklenen de buydu, şuncacık şeyi neden anlamazlıktan geliyorsunuz?

***



Sevgili Ekrem Bey size bir dost tavsiyesinde bulunmak istiyorum:

"YSK kararı hakkında konuşurken kameralar önünde sizi bir çocuk gibi omzunuzdan çekip arabaya bindiren o elin sahibi kim?" diye sormuştum. Cevap vermediniz, yine vermeyin, canınız sağ olsun.

Size tavsiyem şudur ki o elin sahibiyle canlı yayında da olsanız akıllı telefon marifetiyle falan irtibatta kalın.

En azından daha az sıkıntı yaşarsınız

Bir de, değerli yazar, edebiyatçı Ahmet Kekeç birkaç soru sordu diye 10 bin TL istemişsiniz.

Olmadı, içeri tıkacakmışsınız.

Ahmet Kekeç'i içeri tıkarak mı "her şey daha güzel olacak?" Ben de FETÖ'nün belediyeler imamına 2 milyon 100 bin TL neden verdiniz diye sormak isterdim...

Ama sormam, soramam.

Dava açma ihtimalinizden çekindiğimden değil, kalbinizi kırmak istemem.