FETÖ'nün "Ergenekon davası" sanıklarından eski bir orgeneralin telefonla bir başka generali arayıp, "YARSAV'daki arkadaşla mutlaka görüşmemiz lazım" dediği bir hayli konuşulmuştu.

FETÖ'nün yargıya, polise ve hatta (15 Temmuz'da açığa çıktığı üzre) TSK'ya hakim olduğu dönemdi.

Öyle ki...

FETÖ kumpasları gündemi belirliyor, "aydınlarımız" derseniz Abant toplantılarından gelmiyordu.

Pardon, "YARSAV'daki arkadaş" dedikleri kim miydi?

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan başkası değildi.

FETÖ medyası, çürük raporu uydurarak askerlikten yırttığını iddia ettiği bu muhtereme tabiri caizse matine - suare dayak atıyordu.

İşbu muhterem dün öyle bir tweet attı ki aklınız durur.

Buyrun okuyun bakalım, abartıyor muyum: "AKP, FETÖ'den de esinlenerek S - 400'lerle ordu içinde kendi paralel hava savunma sistemini kuruyor..."

"Ergenekon sanığı" söz konusu generalimizin medet umarcasına, "mutlaka görüşmemiz lazım" dediği "arkadaşın" çapı bu!

Bunlar nerde nasıl güzelleşiyor, bilemiyorum.

Benim bildiğim, mesele münferit değil.

İP'in Meral Hanım'ı ve CHP'li adı lazım değil bir milletvekili de "S - 400'ler sarayın korunması için alınıyor" demişti.

Takdir edersiniz ki bunun, "hendek terörüne" karşı Mehmetçiğin verdiği "vatan savaşı"na "saray savaşı" diyerek PKK adına "bozgunculuk" yapmaktan pek farkı yok.

Hadi bunları anladık, FETÖ'nün gadrine uğramış değiller; ya Ömer F. Eminağaoğlu'na ne oluyor?

Hiç insan kendine sormaz mı; bana vaktiyle zulmeden FETÖ kimin taşeronuydu ve FETÖ elebaşına hangi ülke yardım ve yataklık ediyor hâlâ?

Dedim ya mesele münferit değil.

Adam emekli bir orgeneral; FETÖ'nün "Balyoz davası" kapsamında kelepçe vurup içeri tıktığı mağdurlardan.

Böylesi birinden normalde ne beklenir?

En azından FETÖ'nün hedefe koyduklarına empati duymasını ve FETÖ'nün desteklediklerine de kuşkuyla bakmasını değil mi?

Geçen gün Nihat Genç arkadaşımız da değindi; işbu generalimizin kavline göre İmamoğlu'nun zaferiyle cumhuriyetin restorasyonu sağlanacakmış!

Kurmay zeka şuncağızı sormaz mı: "Balyoz kumpasıyla beni içeri tıkan FETÖ, neyin restorasyonu umuduyla İmamoğlu'nun zaferi üzerine bayram yapıyor?"

Muhalif ol yine, dibine kadar. AK Parti'ye ve Erdoğan'a da karşı çık.

Lakin FETÖ mağduru bir generalin tavrının bir Gülben Ergen'den veya bir Murat Boz'dan farklı olması gerekmez mi?

Hayır yani, bunlar da emekli asker, her yazısı ufuk açan Soner Polat ve Cem Gürdeniz de.

Öyle acayip bir hale düştük ki...

"Solcu" solcuya, "dindar" Müslümana, "Atatürkçü" Atatürkçüye benzemiyor.

CHP'ye bakıyorsun, AK Parti'nin (FETÖ'nün desteklediği) AKP dönemine benzemekle övünüyor.