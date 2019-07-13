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SALİH TUNA
13 Temmuz 2019, Cumartesi SALİH TUNA

Erdoğan’ın cesareti

Sahibinin sesi gibi birbiri ardı sıra lagaluga ettiler. Biri ne gereği var dedi, diğeri "sarayı korumak için alıyorlar" dedi.
Bir aklı evvel de " paralel ordu kuruyor" dedi.
FETÖ'cüler mi?
Koro halinde zinhar "alamazsınız" dediler. İçlerinden bir terbiyesiz, Erdoğan S- 400'leri alamaz, şayet alırsa şunu yaparım bunu yaparım yollu iddialara girdi.
Kerameti kendinden menkul kimi Atatürkçüler de "Alsanız da Türkiye'ye getiremezsiniz" dedi...
Dedikleri gibi olmadı.
Rusya'dan aldığımız S- 400 hava savunma sistemi dün Ankara'ya Mürted Hava Üssü'ne getirildi.
Bunun hiç kuşkusuz simgesel bir anlamı var; 15 Temmuz işgal girişimi mahut hava üssünden başlamıştı.
Şuncağızı da hatırlatmadan geçmeyelim: Mezkur hava savunma sisteminin aktif hale gelmesi uzman görüşlerine göre 1- 2 ayı bulacak.
Bu şu demektir:
Güzel ülkemiz bir süre daha hava savunmasından mahrum kalacak.

***
'nin hava savunmasından sürgit mahrum kalması için harici ve dahili bedhahlar az uğramadılar.
Dahili bedhahların içinde milliyetçilik konusunda MHP'ye bile afra tafra yapan Ümit Özdağ'lar var.
Bilgiçlik taslıyor, "S- 400'lerden vazgeçilecek" diyorlardı.
Duruma göre pozisyon alma yeteneği oldukça gelişmiş emekli Tuğamiral Türker Ertürk tipi Atatürkçüler de "hiç şüpheniz olmasın S-400'ler iptal edilecek" şeklinde bozgunculuk yapıyorlardı.
Hangi birini sayayım...
"S- 400'ler alınmaz" denildiğinde ayağa kalkanlar, "oturun yerinize sıfır" diyen meczup Mine'lerden söz konusu hava savunma sistemleriyle aklı sıra dalga geçmeye çalışan Erdoğan karşıtı cıvık AKP'lilere kadar bir yığın eşhas!..
Sağdan soldan her taraftan yan yana geldiler.
ABD ve Avrupa'dan gelen onca tehditle senkronize biçimde S - 400 hava savunma sistemi almamızı engellemek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar.
"Değişik" siyasi manevralarla S- 400'leri alma iradesini alaşağı etmeye çalıştılar.
Mesela, CHP'nin "çatı adayı" olarak gündeme getirdiği Gül kazanmış olsaydı S- 400'lerin ülkemize gelmesi söz konusu olmayacaktı diyeyim de, varın gerisini siz hesap edin.
***
Türkiye, S - 400'leri almakla kalkışmasının arkasındaki güçlere unutamayacakları bir darbe vurdu.
Ne pahasına olursa olsun bunun intikamını almaya çalışacaklar.
Her şeyden evvel, Erdoğan'ın siyasi iradesini zevale uğratmak için AK Parti'yi AKP'li fırıldak ve sinsiler üzerinden parçalamak isteyecekler.
Lakin, Türkiye onca korkunç tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan sayesinde rotasını belirledi.
Öyle höt zöt yaparak hizaya çekilemeyeceğini, tüm karaktersizlere rağmen bağımsızlığı karakter olarak belirlediğini dosta düşmana gösterdi.
Erdoğan'ın cesareti...
Türkiye'nin bağımsızlığının, dik duruşunun, izzetinin ifadesidir.

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