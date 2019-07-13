Sahibinin sesi gibi birbiri ardı sıra lagaluga ettiler. Biri ne gereği var dedi, diğeri "sarayı korumak için alıyorlar" dedi.

Bir aklı evvel de "AKP paralel ordu kuruyor" dedi.

FETÖ'cüler mi?

Koro halinde zinhar "alamazsınız" dediler. İçlerinden bir terbiyesiz, Erdoğan S- 400'leri alamaz, şayet alırsa şunu yaparım bunu yaparım yollu iddialara girdi.

Kerameti kendinden menkul kimi Atatürkçüler de "Alsanız da Türkiye'ye getiremezsiniz" dedi...

Dedikleri gibi olmadı.

Rusya'dan aldığımız S- 400 hava savunma sistemi dün Ankara'ya Mürted Hava Üssü'ne getirildi.

Bunun hiç kuşkusuz simgesel bir anlamı var; 15 Temmuz işgal girişimi mahut hava üssünden başlamıştı.

Şuncağızı da hatırlatmadan geçmeyelim: Mezkur hava savunma sisteminin aktif hale gelmesi uzman görüşlerine göre 1- 2 ayı bulacak.

Bu şu demektir:

Güzel ülkemiz bir süre daha hava savunmasından mahrum kalacak.

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