Biz öyle CHP Grup Başkanvekili Engin Altay gibi, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" diyemeyiz.

Sırf CHP'lidir diye Ekrem Bey'i peşinen mahkûm edemeyiz.

Efendim onlar yaptılar/ yapıyorlar ama! Evet, maalesef öyle. O kadar ki, 15 Temmuz'daki direnişe "ölümüne" öncülük ederek bu aziz vatanı işgalden kurtaran Sayın Erdoğan'ın bile hakkını teslim etmediler.

Hakkını teslim etmek şöyle dursun, onca şehit verdiğimiz mezkur direnişe "tiyatro" diyerek hakaret ettiler. Hep gerginlik hep çatışma hep kutuplaşma peşinde koştular.

İşin garibi, "her iftirası itiraf mesabesinde" olan FETÖ'cüler gibi kendi yaptıklarını AK Parti'ye isnat ettiler. Yıllar yılı yapmadıkları kepazelik kalmadı. Adeta yağmur duasına çıkar gibi "ekonomi bozulsun" diye dua ettiler.

Bu ülkeye gece gündüz hizmet veren Sayın Erdoğan'a müstevlilerin merkezleriyle eşzamanlı "diktatör" diyecek kadar tozuttular... Bunların hiçbirini unutmadık. Lakin, biz onların yaptığını yapamayız. Ömer Muhtar'ın dediği gibi "onlar bizim hocalarımız değil."

En önemlisi de herkes kendine yakışanı yapar.

Demem o ki, Ekrem Bey'i yanlış yaparsa eleştiririz, doğru yaparsa alkışlarız. Hakkaniyetten zerre miskali sapamayız. Hakkaniyetten sapmak amigoların veya pazarlama elemanlarının harcıdır.

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Ekrem Bey, "" pankartlarıyla doldurmuş dört bir yanı ya, bakalım ne yapacak?Umarız koca bir seneyi bu sloganla geçirmez. Bir yerlerden bir "başlangıç" yapar.Diyeceksiniz ki, neye "başlangıç" yapacak?İşte orasını ben de bilmiyorum. Benim bildiğim "başlangıç" iyi bir sözcüktür. En azından pozitif çağrışımı var. Tıpkı "" gibi. AK Partili belediye başkanları "kucakladılar" ama anlatamadılar.CHP seçmeninin yoğunlukta olduğu semtleri metrosuna kadar kucakladıkları, dahası pozitif ayrımcılık yaptıkları halde "kucaklaşmış" sayılmadılar. İstanbul'u çöp dağlarından kurtardılar, akmayan suları akıttılar, solumakta zorluk çektiğimiz havayı temizlediler ama "yeni bir başlangıç yapamadılar."Bakalım Ekrem Bey nasıl yapacak?Geçtiğimiz seçimler malumunuz "beka" üzerinden yürüdü. Bazıları maksadını aştı bazıları haklı kuşkulardan ibaretti. Kuşkular kimi zaman karine boyutunu çoktan aşmıştı. FETÖ'cülerden ve Kandil'den gelen mesajları hatırlarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.CHP'li Ekrem Bey'in de 15 Temmuz'da çok sorunlu tweetleri vardı. Saygıdeğer eşi de "beyinsizler" demişti FETÖ işgaline direnenlere."Taç giyen baş akıllanır" diye bir söz var. Umarız, Ekrem Bey mahut tweetleri unutturacak kadar FETÖ'cülere mesafe koymayı başarır.Dedik ya doğru yaparsa alkışlayacağız, yanlış yaparsa da eleştireceğiz. Alkışlayabileceğimiz bir "doğrusu" geçen gün medyaya yansıdı.CHP Genel Başkanı'nun İBB ziyaretine Ekrem Bey sadeceve İlçe Başkanı'nı davet etmiş. Bu da diğer 38 ilçe başkanı ile meclis üyelerinin "" şeklindeki tepkisine neden olmuş.Ekrem Bey, özel kalemine varıncaya kadar çalışma arkadaşlarına vefa göstermekle bence iyi etmiş, alkışlıyorum.Gelgelelim...ve'na mesafe koymayı başaramazsa bu vefayı sürgit devam ettiremez. Benden söylemesi.