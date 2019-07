Şamata biraz azalsa da orda burda CHP yandaşı yazarçizerlerin köşelerinde hâlâ sürüyor.

Sizi bilmem ama bana gitgide sempatik gelmeye başladılar. Ne yalan söyleyeyim biraz da eğleniyorum.

Her şeyden evvel ibretle izlediğimiz AKP'li fırıldaklar gibi sevimsiz değiller.

Nasıl güzellemeler, nasıl akıl almaz yandaşlıklar yapıyorlar, aklınız durur.

İçlerinden bir Allah kulu da çıkıp, "Yahu arkadaş bu iş bu kadar kolaydı da neden biz 25 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde İstanbul'da kaybettik" demiyor.

Hiç insan şuncağızı kendine sormaz mı:

"Çeyrek asırdır kaybettiğimiz İstanbul'da şimdi ne yaptık da kazandık? Yol mu köprü mü yaptık, havayı mı temizledik, akmayan suları mı akıttık, çöp dağlarını mı temizledik, daha önce yapamadığımız neyi yaptık da kazandık?.."

Hem bu soruyu sormuyorlar hem de troller gibi "kazananlar- kaybedenler" listeleri yapıyorlar.

Geçen gün baktım Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın arkadaşımız da bir liste yayımlamış.

Mesela, "Sadece Erdoğan değil, Necip Fazıl Kısakürek de kaybetti..." diyor.

Gülmeyin.

Sözcü gazetesi yazarının listesi bir hayli uzun: Sezai Karakoç kazanmış, Nuri Pakdil kaybetmiş, Cahit Zarifoğlu kazanmış, ila ahir.

***

***

Necip Fazıl'ın kaybettiği yerde Sezai abi, Cahit abinin kazandığı yerde de Nuri abi kaybetmez Soner Bey.Ya hepsi birden kazanırlar ya hepsi birden kaybederler.Kusura bakma ama söz konusu yazında yer verdiğin isimler üzerine zar atsan bundan daha isabetsiz olmazdı.'ın kazandığı yerde, şehit Metin Yüksel'in kazandığı yerde de şehit Seyyid Kutup kaybetmez.Ayrıca..."Yeni maskeli kimlikleriyle ortaya çıkmaya çalışsalar dada kaybetmiştir..." diyorsun ama onlar da kazanmış gibi büyük coşku içindeler. (Sahibi olduğun site de bu coşkuya her daim iştiyakla koşuyor.) Hepsi bir yana da "ifadeni okuyunca gerçekten şoke oldum.Demek öyle ha?!'un desteklediği, kolundaki saat 250 bin TL olan, ateşin yakmayacağı kadar variyetli müteahhit Ekrem Bey kazanınca Ebu Zerr'in büyük yürüyüşü kazanmış oluyor, he mi?keşke vaktiyle "" dediğini hatırlayıp, "papyon ve mini etek kazandı, kravat ve başörtüsü kaybetti" falan deseydin.Hiç değilse kendi içinde tutarlı olurdun.En azından bu kadar derbeder bu kadar usare yoksunu bir yazı dercetmemiş olurdun.CHP'nin geçen günkü LGBTİ tebrik ve kutlama mesajlarına bakıp" deseydi bile senin "kazandı / kaybetti" tasnifinden daha mantıklı olurdu.Soner Bey boş verin siz şimdi Necip Fazıl'ı Sezai Karakoç'u da şuna cevap verin:Washington Post'ta yazdıklarına kadar ne dediği malum CHP'li Ekrem Bey kazanınca "Nazım Hikmet'ler kazandı, 6. Filoya hayır / Amerika defol diyenler kazandı" diyebiliyor musun?Gerçi onu da dersin...CHP'li Ekrem Bey kazandı diye bayram yapaniçin "kaybetmiştir" diyecek kadar aklını yele verdikten sonra her şey dersin.