Vatanı satıyorlar. Hain bunlar. Katar bile Doğu Akdeniz'de doğal gaz peşinde ama bir tek biz yokuz. Ekonomi çöktü. Konuşmak suç, susmak suç. Hukuk diye bir şey yok. Nefes alamıyoruz...

Muhalif güruh lakırdılarından seçmeler dinlediniz.

Sabah akşam fasılasız bunları ve daha nicesini sosyolojinin üzerine boca ediyorlar.

Bir de suret-i haktan görünen zaman tesirli zıpçıktı muhalifler var. Biz eskiden şöyle iyiydik böyle güzeldik ama çok bozulduk yollu eski deliklerden yeni "liberal" bakışlar atıyorlar.

Bu ezik bu itirafçı kişiliklerin "asrı saadet" muamelesi yaptığı yıllar nedense hep FETÖ'nün AK Parti'yi beğendiği 2011 öncesi yıllara tekabül ediyor.

Eski yeni tüm muhaliflerin ortak vaveylası şu: Memleket yandı bitti kül oldu da ağlayanı yok!

Her mecrada o kadar ısrarla dile getiriyorlar ki bunu, yurdum insanının haliyle morali bozuluyor.

Muhalif güruhun ağzına bakacak olursanız ya aklınızı yele vereceksiniz ya da bu ülkede hiç yaşamadığınızı kabul edeceksiniz. Başka yolu yok.

FETÖ'nün marangoz yargı imamlarından aldıkları direktifleri yerine getiren yargı hukukun üstünlüğünü gözetiyordu da bugün FETÖ'yü yargılayınca mı hukuk yok oldu?

Başörtüsüne özgürlüğü savunmak bile "laikliğe karşı fiillerin odağı" olma gerekçesiyle parti kapatma nedeni sayıldığında özgürlük vardı da şimdi mi yok oldu?

Bu ülkede sırf Kürdüm dediği için Şerafettin Elçi soruşturmaya maruz kalınca demokrasi vardı da Şerafettin Elçi adına havaalanı açılınca veya TRT Şeş yayına girince mi demokrasi yok oldu?

Ekonomi derseniz...

Türkiye koca koca ekonomi profesörlerinizin domatesi kiloyla değil taneyle satın alın dediği dönemden bu döneme geldi

Hatta o dönemde Gezi desisesinin patronlarından biri "Güneydoğu'dan toprak satalım, borçlarımızı ödeyelim" demişti.

Türkiye IMF'den 5 milyar dolar kredi almak için sömürge valisi edalı Kemal Derviş'in isteği üzerine bir gecede Meclis'ten onca yasanın geçirildiği günlerden bugünlere geldi.

***



Hep söylüyorum: Profesyonel algı operatörleri matine suare toplumu zehirliyorlar.

Geçen gün CHP Milletvekili H. Pekşen adlı şahıs şu tweeti attı: "Memleket cayır cayır yanıyor. Orman Bakanı Türk Hava Kurumu uçaklarının yangın söndürmeye müdahalesine izin vermiyor. Dehşet verici...! Vahim...! Yazık çok yazık...!"

Bir yığın şapşik de anında inanıp, memleketi Arap çöllerine çevirecekler / hainler / alçaklar diye kaptırıp gitti.

Halbuki Orman Bakanı Bodrum'da tatilde değildi, ilk günden beri sahadaydı. Hatta Türkiye'de bir ilki (gece koordinasyon uçuşunu) gerçekleştirdi.

Ama algı operatörleri gerçekle değil yalanla çalışıyor. Her yalana inanmaya hazır mankurtlaşmış kitleyi avlamakta hiç güçlük çekmiyorlar.

Artık durum afet boyutlarında...

PKK networku bile gündüz gözüyle, "Atatürk posterimizi kaldırdılar" diyerek Amerikan kanalı FOX TV'nin "telmaşa Atatürkçülerini" kolaylıkla manipüle ediyor.