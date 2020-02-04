Geçtiğimiz sezon koro halinde "Başakşehir'i şampiyon yapacaklar" diyorlardı. Bu iddiayı dillendirenler arasında mebzul miktarda Trabzonspor taraftarı da vardı.

Bunda hiç kuşkusuz Trabzon'daki Başakşehir maçını yöneten Halil Umut Meler'in "talihsiz" kararlarının etkisi vardı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları bu konuda genellikle sessiz kalmışlardı.

Malumunuz Fenerbahçe'miz kendi derdine düşmüş, zor bir sezon geçiriyordu.

Beşiktaş derseniz, 2 kez üst üste şampiyonluktan sonra düşüş sürecine girmişti

"Sessiz kalmışlardı" dediğim, futbol üzerinden siyaset yapmak istemeyenler için geçerli tabi

Yoksa her takım taraftarı içinde maalesef futbolu siyasallaştırmak isteyenler olduğu kadar futbolla alakasız olanlar içinde de sırf siyasi çıkar devşirmek için mahut koroya katılanlar vardı.

Başakşehir futbol takımı "Akbilspor" diyerek töhmet altında bırakılıyor, dahası aşağılanıyordu.

"Akbilspor" dedikleri o takım bugün UEFA'da yarışa devam eden tek Türk takımı. Hem de grubunda Roma ve Mönchengladbach'ın önünde lider durumda.

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Hayır, futbolu siyasallaştırmak isteyen sadece troller değildi. Meral Akşener bile gündüz gözüyle şöyle bir tweet atmıştı: "Galatasaray 2- 0 Recep Tayyip Erdoğan"

Hülasa edecek olursak, "Başakşehir'i şampiyon yapacaklar" lakırdısı hâkim söylem haline getirilmişti.

Bunda, Galatasaraylı Soner Yalçın gibi meslektaşlarımızın katkısı da az değildi.

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, Fatih Terim'li Galatasaray'a kapatılması zor puan farkı attığı dönemde ben, "Başakşehir şampiyon olamaz, Galatasaray şampiyon olacak" diyordum.

Şahidim de Soner Yalçın'dı. Hatta şartlarda anlaşsaydık iddiaya bile girecektik.

Ee, tabi ben kazanmış olacaktım. Zira hâkim söylemin aksine, Galatasaray şampiyon olmuştu.

Saha dışı etkenleri yok saymıyordum ama sahada görünen varken saha dışına bakmanın da âlemi yoktu.

Sahada gördüğüm oynanan futbolun yanı sıra Galatasaray'ın tecrübesiydi. Tecrübeye taraftar mündemiçtir elbette.

Bunu görmek maharet gerektirmiyordu, sahaya bakmak yeterliydi.

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Sahaya bakarak bugün de söyleyeyim: Tamam, Galatasaray toparlandı; Sergen'li Beşiktaş daha da iyi olacaktır; Trabzonspor'un kadrosu da rakiplerinden daha iyi ama elan ritim eksikliği var ve kompakt oynamıyorlar

Şu an oynadığı futbolu, tempoyu sürdürür, defansın soluna da çare bulursa Fenerbahçe şampiyon olur.

Gelgelelim, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2011'den itibaren rekabetten çok Laz fıkrasına dönüşen kapışmalarını sürdürerek enerjilerini boşa harcarlarsa, Galatasaray yine aradan sıyrılır

Camus, ben futboldan ahlakı öğreniyorum, demişti.

Algı kampanyasıyla baskı oluşturup sonuç almayı hedefleyenlerle futbolu siyasallaştırarak kaosa yatırım yapmak isteyenlerin futboldan öğrenecekleri hiçbir şey yoktur.

Yazık ki yazık algı operatörleri çatallı dilleriyle depremden vatan savunmasına kadar her şeyi siyasallaştırdı.

Ellerinden gelse koronavirüsü bile siyasallaştıracaklar.

Toplumu kin ve nefretle birbirine düşürmek için matine - suare çalışıyorlar. Taze koronavirüslerimiz geldi genel merkezinize gönderelim mi diye aklı sıra şaka yapanları bile var

Tuttuğumuz takımın gol sevincini siyasi görüşüne bakmaksızın birbirimizle sarılarak yaşadığımız, siyasetten veya hayatın gailesinden kaçıp sığındığımız liman mesabesindedir futbol.

Limanımızı algı operatörlerinin tarumar etmesine izin vermeyelim.