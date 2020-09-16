"Yıkım ekibi" tesmiye ediyorduk.

Meğer "yaratıcı yıkıcılık"mış yaptıkları. Bizzat kendileri söylüyorlar.

Ee, tabii "bozguncuyuz" diyecek halleri yoktu ya!

CIA'nın gölge kuruluşu RAND Corporation'ın ABD Savunma Bakanlığı için hazırladığı son raporda Erdoğan ve AK Parti hedefe koyulmuştu.

O kadar ki "askeri darbe" dahil her yöntem masadaydı.

Fitne çıkarmak, güvensizlik yaratmak maksadıyla "darbe vurgusu" yaptıklarını tartışabiliriz.

Lakin muhalefeti konsolide etmek gayretleri hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak kadar ortada.

Küreselci ABD'nin başkan adayı Biden'ın Erdoğan'ı devirmeleri için muhalefeti destekleyeceklerini ifade etmesi de bu hedefin dışavurumundan ibarettir.

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Algı operatörleri marifetiyle hayli zamandır zehirledikleri sosyolojiyi "yaratıcı yıkıcılık" için uygun hale getirmeye çalıştılar.Biden'ların bu yaratıcı yıkıcılarından bir kısmı endişeli modernlerin mahallesinde bir kısmı da endişeli muhafazakarların mahallesinde matine - suare "hizmet" vermeye devam ediyorlar.Öncelikli "hizmetleri" her iki mahallede de var olan "endişeyi" diri tutmaktır.Endişenin bağışıklığa neden olduğu veya etkisini yitirdiği anlarda behemehal yeni endişeler üretmektir.Küreselci Biden'ların "açtığı yolda kurduğu ülküde" kimi zaman ekipler halinde, kimi zaman da vardiyalı şekilde "hizmet" veriyorlar.Yaratıcı yıkıcıları, "modern yıkıcılar" ve "muhafazakar yıkıcılar" şeklinde ikiye ayırmak mümkün.Modern yıkıcıların önde gidenlerindenmuhafazakar yıkıcılara, "dostlarımız" demişti. Dostlarıyla birlikte'ı devireceklerini iddia etmişti hani.

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