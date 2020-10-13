Sinsi bozguncular fasılasız "çalışmanın" karşılığını sadece sosyal medyada değil (az veya çok) arazide de almaya başladılar.

Sağda solda işittiğimiz lakırdılardan belli.

Anlaşılan, "Türkiye ne hale geldi" zokasını kimi "endişeli muhafazakârlara" da afiyetle yedirmişler.

O kadar ki, AK Partilileri "züht ve takva" üzerinden eleştiriyorlar; nerdeyse "bir lokma bir hırka" üzerinden.

Hey Allah'ım ya!..

AK Partililer şaşaa ve debdebe içinde yüzüyor da Faik Öztrak'lar veya AVM'ler sahibi İmamoğlu (haşa) Ebu Zerr mi sanki?

Kaldı ki, AK Partili tüm zenginlerin toplam serveti, CHP'li zenginlerin yüzde 10'una tekabül etmez.

Nispet noktan yoksa eleştirinin de kıymeti olmaz.

Bir yanda AK Parti'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı var diğer yanda CHP'nin başı çektiği (gizli ve ezik paydaşları dahil) Millet İttifakı.

Neyi kimle nasıl kıyas ediyorsun, her şeyden evvel buna dikkat edecek, karıştırmayacaksın.

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Sağdan yaklaşan kimi sinsiler de AK Parti'yi "din ve ahlak" üzerinden sorguluyorlar.Gelgelelim, sapıklığı mahkûm ettiği için linç edilen'e Erdoğan ve AK Parti sahip çıkarken bu muhteremler ağzını açmadılar. Hatta, "" diyenler bile oldu.İçlerinde daha "sofistike" eleştiri yöneltenler de var.Bencillikten, dünyevileşmekten, cep telefonundan yüzünü kaldırmayan gençlerden, deizmin yaygınlaşmasından şekvacı oluyorlar.Sanki dersin tüm bunların müsebbibiBu muhteremlere bakacak olursanız modernizmi AK Parti, dijital medyayı ve akıllı telefonları da Erdoğan icat etti.Hayır yani, fikirde, sanatta, edebiyatta ne ürettiniz de AK Parti engel oldu?Vaktiyle "Allah yürü ya kulum" deyince dört nala koşmuştunuz. Ne zaman ki mevki ve makamlarınızı kaybettiniz sıkı muhalif kesildiniz, tüm numaranız bu!..Merak etmeyin, yalnız değilsiniz.Elan aktif görevde öyleleri var ki, konumlarını kaybettikleri an sizden hiç aşağı kalmazlar.

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