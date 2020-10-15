CHP eski milletvekili Barışcan ve arkadaşlarının CHP borazanı Halk TV'de söylediklerine bakacak olursak, AYM üyesi Engin Yıldırım "tweet" atmamış, resmen "eylem" yapmış.
Doğrusunu isterseniz hepten haksız da sayılmazlar.
Zira AYM üyesi herhangi bir troll gibi tweet atamaz.
Kaldı ki söz konusu zat-ı muhteremin, "Işıklar yanıyor" paylaşımının neyi çağrıştıracağını bilmemesi imkân ve ihtimal dışıdır.
Gelgelelim, Barışcan ve arkadaşları tahmin edeceğiniz üzre, "AYM kararları uygulanmadığı için 'Işıklar yanıyor' demeye mecbur kaldı... Başka ne yapsın?.." gibi lakırdılarla bu utanç verici "eylemi" arkalıyorlar.
Nasıl bir kafayla malul olduklarını anlatabilmek için vülgarize etmeye mecburum:
Kenan Evren de darbe yapmaya mecbur kaldığını söylemişti... Anarşiyi, vatanın bölünmez bütünlüğünü, parlamentonun cumhurbaşkanı seçemeyecek kadar kadük kaldığını (ila ahir) gerekçe göstermişti.
Ee, tabii AYM üyesi o zat-ı muhterem "Işıklar yanıyor" diyecek.
Konumu bu kadarına elverişli.
Anayasa Mahkemesi üyesi değil de Yurtta Sulh Konseyi üyesi olsaydı, "Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar ulusumuz adına ışıklarımızı hiç söndürmeyeceğiz..." diyebilirdi.
***Lafı dolaştırmaya hiç gerek yok: "Işıklar yanıyor" ifadesinin meşru gerekçesi olamaz.
***"Işıklar yanıyor" ifadesi her şeyden evvel Gladyo'nun katlettiği mazlumların aziz hatırasına hakarettir.