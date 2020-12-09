Geçenlerde bir profesör "Hem Kovid-19 Çin'de laboratuvarda üretildi diyorsunuz hem de Çin aşısına güvenmiyorsunuz!" diyordu.

Öyle ya "zehri" üreten "panzehir"ini de üretir.

Mantıklı olan budur.

Ne ki, Çin aşısına güvenmeyenler sadece mezkur "komplo teorisine" inananlar değil ki.

Sırf "Çin malı" olduğu için karşı çıkanlar çoğunlukta.

"Çin malı değil mi sakat, basit, telmaşa ve ucuzdur muhakkak. Zaten yarasa yiyen adamların aşısından ne olur!" yollu düşünüyorlar. Hülasa, imajdan yürüyorlar.

Bunlara azgın "zoon politikon" elemanlar da eklendi.

Madem hükümet Çin'den 50 milyon doz sipariş etti, fırsat bu fırsat dibine kadar muhalefet edelim, belki burdan ekmek yeriz umuduyla kaptırıp gidiyorlar.

***

Yazık ki yazık insan sağlığı üzerinden siyaset yapacak kadar tozuttular.Devletin Sağlık Bakanı " diyor.Dinlemiyorlar!..Fakirlere Çin aşısı, zenginlere Alman - ABD aşısı martavalına devam ediyorlar.Sağlık Bakanı "" diyor.Aldırmıyorlar...Kovid-19 için geliştirilen tüm aşılara karşı çıkanlar hiç değilse kendi içinde tutarlı.Ya bunlar?karşı hiçbir bilimsel argüman öne sürmeden karşı çıkıp'nin (BioNTech / Pfizer) ürettiği aşıyı hiçbir argümana dayanmadan savunmak bilimsel değil "mümessil" tavrıdır.

***