Ne zamanki Gladyo'yla savaş başladı MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek kıyasıya muhalefet yapmaktan vazgeçti.

Erdoğan ve AK Parti'yle "aynı gemideyiz" dediler, bedelini de ödediler.

Bahçeli'ye stepne ve koltuk değneği diye hakaret ettiler. Müstekreh karikatürlerle çemkirdiler. İstediklerini elde edemeyince de partisini böldüler.

Şayet Bahçeli, 7 Haziran seçimleri ardından Kılıçdaroğlu vekâletiyle HDP'nin "Başbakanımız ol" yollu teklifini kabul etseydi partisini bölen "eşhas" tarafından "kahraman" ilan edilecek, İYİ Partili profesyoneller de ikbal için peşinde dolanacaktı...

Perinçek mi?

AK Parti döneminde onca yıl mahpus damında yatmış olmanın hıncıyla tavır alacağını, yani Gladyo'ya karşı savaşı görmeyecek kadar Erdoğan nefretiyle gözlerinin kör olacağını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Hayal kırıklığı da çok geçmeden öfke ve nefrete dönüştü. "Akepe yalakası, dönek..." gibi lakırdılara maruz kaldı.

Mehmetçiğin teröre karşı verdiği mücadeleye "Saray Savaşı" diyerek aşağılamaya çalışan bozguncuları deşifre ederek, "Bu vatan savaşıdır" dediği için korkunç bir "mahalle baskısına" maruz kaldı.

İşin garibi...

Başkan Erdoğan'a düşmanlık yapmadığı için AKP'liler bile eski defterleri açarak kriminalize etmeye çalıştılar.

Şuracığa minik bir parantez açalım: AK Parti - AKP tefriki veya tasnifi fakire aittir. Tarif tasnifi yapanındır. Bundan 8 yıl mukaddem şöyle tanımlamıştım: AK Parti'yi Erdoğan'dan yani ruhundan sinsice kopartmaya çalışanlara AKP'li denir. Zaten bunların birçoğu ayrıldı. Ayrılmayanlar da nemalanmaya devam eden sinsi fırsatçılardır. Nokta. Parantezi kapattık.

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Peki dün kıyasıya muhalefet yapanvemüstevli kuşatmasına karşıErdoğan'ın yanında yer alırken, dün Erdoğan'ınsayesinde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanolanlar ne yaptı, ne yapıyor?sırf eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışanolacaktı.O kadar "başkalaştı" ki,bile dedi.Sizin anlayacağınız, Cumhurbaşkanlığına aday oldu diye nerdeyse bu ülkede darbe olacağını unutarak, "darbe dinamiğine" gerekçe üretti.Eski bakanlardaniçin bilmem kelime yakmaya değer mi?'ün desteklediğini söylemek yeter herhalde.Malumunuz, bir devar.40 yıl siyasi mücadele verdi, onunkadar uzun süre başbakanlık yapamadı.diyordu, şimdi demediğinibırakmıyor.Ortak özellikleri, Kılıçdaroğlu'nunsözüne mazhar olmaları. Pardon, müstahak mı deseydim?

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"İhanetten" daha korkuncu yoktur.buna nasıl sabrediyor bilemiyorum.Zor, çok zor. Allah güç, kuvvet versin...Ben kendi payıma asla sabredemezdim. Zaten bu yazıyı da daha fazla sabredemediğim için yazdım. Kaldı ki bizimkisi "ihanete" uğramak falan da değil.Anlatayım:'nın münasebetsiz Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'adeyince AK Parti'den ayrılıpBabacan'ın partisine geçenadlı şahıs şöyle bir tweet attı: "TDK sözlüğüne görediktatör bütün siyasi yetkileri kendinde toplamışbulunan zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıylavar. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddiaettirmek de diktatörlüğün teyididir. Yoksa sadeceİtalyan Başbakanı söyleyince mi rahatsız oluyorsunuz?"Bakalım budostları nediyecek?Zira, Başkan Erdoğan'ın casus olarak nitelendirdiği birini "aktivist" tesmiye ederek arkaladığı içinve ben eleştirmiştik de demediklerini bırakmamışlardı.AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan bu şahıs ayrılma nedenini,şeklinde açıkladığında, "Peki sen 3 dönem çocuklarının yüzüne nasıl baktın, halen milletvekili maaşını çocuklarının kursağından nasıl geçiriyorsun, madem öyle milletvekilliğinden de istifa etsene..." demiştim.Gelgelelim, AK Parti'de aktif görev yapmaya devam eden o dostları susmuştu.Onlara dademeye getirmesine rağmensusmalarına bir anlam verememiştim.'a, yani liderlerine "diktatör" diyen bu adama bakalım ne diyecekler?