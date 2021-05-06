Bakıyorum da kimi AK Partililer oyunda oynaşta hâlâ. Düzelecek gibi de değiller. Nasıl desem, "mental yorgunluk" iliklerine kadar işlemiş.
İstanbul ve Ankara gibi yerlerde belediye başkanlıklarının kaybedilmesi "Ne oluyoruz?" dercesine irkilmelerine neden olduysa da çok geçmeden o eski aymazlıklarına kaldıkları yerden aynen devam ettiler.
Necip Fazıl üstadımız Osmanlı için "Aşkını kaybetti ve kaybetti" der.
Bunlar kaybetmekten de beter şekilde "aşklarını" şahsi ikbale dönüştürdü. Artık iflah olmazlar!
Aşkını / enerjisini kaybeden bu tipler çeperlere, çeperdekiler de merkeze çekilerek bir nevi altüst yaşanmadan "yeniden doğuş" olmaz.
Makam - mevki, mal - mülkten başka tasası olmayan bu nobranlarla alınacak yol yoktur. Benden söylemesi.
Başkan Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül köprülerini yıkmaktan başka marifetleri de yok.
Şu hale bakar mısınız:
CHP'li at ağızlı bir milletvekili, AK Parti'yi, yani bu beyefendilerin mensubu oldukları partiyi "suç örgütü" olarak itham ediyor, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor, gıkları çıkmıyor.
Hepsinden geçtim, 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgalden kurtaran Erdoğan'a yapılan onca hakarete bunca sessizlik nedir?
Bize gelince nasıl da aslan kesilmişlerdi.
Sağ olsunlar, 15 Temmuz'un ardından yapılan gösteriler için neden bir söz, bir marş, bir slogan üretilmedi dedim diye (Davutoğlu ekibinin de tazyikiyle) günlerce linç etmişlerdi.
***Mademki Erdoğan'ı devirmek için her yolu deneyeceklerini RAND raporundan Biden'ın malum açıklamasına kadar net bir şekilde ortaya koydular, AK Partililer hem dirayetli hem de ferasetli olmak zorundadırlar.
***Bu köşecikte geçenlerde, "İçki yasaklanıyor / laiklik elden gidiyor" diyen endişeli modernler ile "28 Şubat'tan daha beter / din elden gidiyor" diyen endişeli muhafazakârlar Erdoğan karşıtlığında örtüşüyorlar demiştim.