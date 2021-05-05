Akıbeti ne oldu bilmiyorum ama bir iki yıl evvel Siyonizm eleştirisinin "antisemitizm" gibi cezalandırılması için kanun teklifi verilmişti Fransa'da.

Gerçi kanuna falan ihtiyaçları yoktu.

Yıllar önce ünlü Fransız düşünür merhum Garaudy "Siyonizm Dosyası"nı yazdığı için başına gelmeyen kalmamıştı.

Üstelik "inanç toplumunun üyeleri" olan Yahudiler ile ırkçı Siyonistleri ayırmaya özen gösterdiği halde. Yani, "Dini Siyonizm" ile "Siyasal Siyonizm" arasındaki farkı hassaten belirterek sadece "Siyasal Siyonizm" eleştirisi yaptığı halde...

Yıllar yılı sansüre ve mobbinge maruz kaldı.

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'in işgal politikalarını eleştiren herkesin "antisemit" damgası yemesi kuvvetle muhtemel.Sadece Fransa 'da değil, tüm Avrupa 'da bu böyle.Mesela, İngiliz İşçi Partisi eski lideride Filistinlilerin evlerinin yıkılarak Siyonistlerin yerleştirilmesine karşı çıktığı için antisemitizmle itham edilmişti. Hatta parti üyeliği askıya alınmıştı. Gerçi sonradan parti üyeliği tekrar iade edildi ama Corbyn'in partisinin parlamento grubuna katılamayacağı açıklandı.Demem o ki, düşünce özgürlüğü üzerinden her fırsatta Türkiye'ye parmak sallayan Avrupa'nın, İsrail işgali konusunda düşünce özgürlüğüne hiç tahammülü yok.Fransa bu konuda hepsinden beter. En son Fransız komedyen'yı canından bezdirdiler.Suçu mu?.. Bir stand-up gösterisinde İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınamak!..Önce antisemit ilan edildi, sonra gösterileri yasaklandı. Yetmezmiş gibi gözaltına alındı, para cezasına çarptırıldı.da geri kalmadı; hesaplarını kalıcı olarak kapattı.Sorsan, "Düşünce özgürlüğü değil, nefret suçu" diye başlayıp kafa ütülerler.Fakat sırakarikatür marifetiyle alçakça hakaret etmeye gelince "düşünce özgürlüğü" mavalı okurlar.

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