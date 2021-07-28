Nevşin Mengü bacımızdan aklıevvel Can Ataklı'ya kadar Suriyeliler hakkında ne düşündüklerini biliyoruz.

Fakat Sayın Davutoğlu ne düşünüyor bilemiyoruz!

Oysa, Suriye politikamızın mimarı olduğu için herkesten önce onun ne düşündüğünü bilmek hakkımız.

Sahi "Küresel Düşünür" bu konuda ne düşünüyor?

Hayır, neden tahfif edeyim? Öyle olsa, "Stratejik Derinlikli Düşünür" falan derdim. Kaldı ki tahfif etmek bizden uzaktır, nefret ederim.

Foreign Policy dergisi 2010 yılında buna "İlk 100 Küresel Düşünür" listesinde yer vermişti, ondan mülhem söyledim. Sıradan bir dergi de değil biliyorsunuz. Davutoğlu'nun başbakanlık görevini bırakması üzerine, "Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti" diyen ABD'nin o ünlü dış politika dergisi işte.

***

Hemen her konuda tweet atanşu ana kadar Suriyeliler konusunda tek bir tweet atmadı?Neden acaba?ters düşmek mi istemiyor?Refiki dediğim. ("Dostlarımızla iktidar olacağız" demişti ya hani.)İş bu CHP Genel Başkanı geçenlerde çektiği bir videoda, Suriyelileri göndereceğini söylüyordu.Sayın Davutoğlu bu konuda farklı düşündüğü için mi konuşmaya çekiniyor?..Bence hiç çekinmesin, dostlukları zerre miskali zeval bulmaz.Zira, bu saatten sonra istese de'ndan farklı bir yol tutamaz. Başkan Erdoğan karşıtlığında ittifak, kendisi adına (her şeyden evvel harici odaklar nezdinde)sorunudur.

***