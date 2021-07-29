Suriyeli "göçmenlere" suyu 10 kat pahalı vereceğini söyleyen CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan zinhar geri adım atmam diyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun göçmen karşıtı videosundan sonra öyle coşmuş ki durdurana aşk olsun!
Hatta...
"Su ve katı atık bedellerini 10 kat artırmak işe yaramazsa başka tedbirler alacağım" diyor.
Nasıl tedbirler alacağını açıklamıyor. Zamanı gelince öğrenecekmişiz!
Sizi bilmem ama sudan sonra benim aklıma ekmek geliyor... Sanırım fırıncılara da "Suriyeliler başta olmak üzere hiçbir sığınmacıya ekmek vermeyin, yoksa mühürlerim!.." diyecek.
Bu da işe yaramazsa gaz odaları mı devreye girecek diye soracak değiliz. Bunun şakasını bile yapmam. O kadar da değil.
Lakin...
Bu Tanju Özcan, CHP'nin değil de AK Parti'nin belediye başkanı olacaktı da siz "fondaş medyanın" maharetlerini görecektiniz.
"AKP'nin Bolu'da göçmenler için yaptığı gizli gaz odaları bulundu!.." yollu haberler üretmekte hiç gecikmezlerdi. Nazilerin Polonya'daki mobilize gaz odalarının fotoğrafları üzerinde çalışıp mahut haberin görseli olarak sunmayı ihmal etmezlerdi.
Yeni sürüm bir Can'cık da çıkar, "Çocuklar katledilmesin diye bölgedeki gaz odalarının önünde yatmaya gidiyorum" derdi.
Tıpkı Gezi olayları döneminde Can Dündar'ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanıp, "Polisler annelerin kucağından çocukları alıp TOMA'ların önüne atıyorlar, ben de gidip bir TOMA'nın altına yatacağım..." dediği gibi.
***Tanju Özcan'ın ırkçı faşist "açıklamalarına" CHP içinden bile tepki gösterildi ama Suriye politikasının mimarı Davutoğlu'ndan hâlâ tık yok.
***Almanların ünlü Spiegel dergisinin, "Erdoğan'ı devirmek için sosyal demokratlar ve HDP ile işbirliği yapmaya hazır mısınız?" sorusuna, her zamanki gibi lafın belini kırdıktan sonra, "Evet, bunun gerçekleşmesi için hazırım" cevabını verdiği söyleşinin bir yerinde şöyle demiş: