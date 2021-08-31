Parçalanmış Türkiye haritalarından hareketle, müstevlilerin amaçlarının değişmediğine dair üç beş kelam etseniz...

Mesela, Sevr Antlaşması'ndan bahsetseniz, şappadak "paranoya" olmakla itham edilirdiniz.

Sanki bu millet İstiklal Savaşı vermemiş, sanki bu vatan hiç işgal edilmemiş gibi beka kaygısı, "Sevr paranoyası" addediliyordu.

Sömürge aydınlarının hilafına her düşüncenin topyekûn aşağılandığı, Gladyo'nun Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar yerleştiği dönemdi.

Ne deseniz topyekûn aşağılanmaya maruz kalırdınız.

Bir defasında, "Paranoya olmam, takip edilmediğim anlamına gelmez" demiş, ardından da sormuştum:

"Urfa neden Şanlı, Maraş neden Kahraman, Antep neden Gazi?..."

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Bugün de "beka kaygısıyla" alay ediyorlar.İşin garibi, dün alay ettiklerinin arasında CHP'liler de vardı. Şimdi CHP'yi topyekûn yanlarına aldılar.Hatta alay edenlerin önde gideni yaptılar!Üstelik, ABD'nin sınırlarımızda ikinci İsrail'i kurmak içindediği'ye binlerce TIR silah yardımı yaptığını bildikleri halde...Terör örgütünün hendekler kazarak "iç savaş" çıkarmaya çalıştığına tanık olduğumuz halde...'da kuşatıldığımız ve 15 Temmuz'da işgal girişimine maruz kaldığımız halde...Alay etmekle de kalmadılar...Sınırlarımızda "terör devleti" kurulmasın diye Mehmetçiğin canı pahasına giriştiği operasyona,diyerek açıkça karşı çıktılar.Mavi Vatan'daki kuşatmayı yarmak için Libya'yla yapılan anlaşmayadiye cart curt ettiler.Hava savunmamız için aldığımız S-400'lere dediyerek karşı çıktılar.Malumunuz, 251 vatandaşımızın şehit düştüğü'a da "Tiyatro" demişlerdi.

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Şükür ki şükür...Bunlar, "Yandık, bittik, tükendik!.. Batıyoruz!.." lakırdılarıyla kara propaganda yaparken Türkiye, İHA, SİHA ve TİHA'larla yüksek teknoloji ihraç edecek aşamaya geldi.Türkiye'nin tarih sahnesine çıkışını durdurmak için müstevlilere vekâlet ediyorlar.Çok kullanışlı da bir maskeleri var: Erdoğan nefreti.Yoksa (bu mandacıların) Türkiye'nin bağımsızlığına düşman oldukları, fonlu fonsuz medyalarıyla dımdızlak ortaya çıkacak!