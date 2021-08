Aşı tartışmaları zamanla azalacağına neden gitgide artıyor?

Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Milyarlarca doz aşıdan sonra artık her şey gayet net bir şekilde ortaya çıkmalı değil miydi?

Demem o ki, "Halep ordaysa arşın burda" aşaması çoktan geçildiği halde neyin "muamması" yaşanıyor hâlâ?

Bilim adamlarının bu kadar tartışıldığı, otoritelerinin bu denli sarsıldığı başka bir dönemi ben hatırlamıyorum.

Dünya Sağlık Örgütü deseniz, prestiji yerlerde!

Neden böyle?

Üstelik konvansiyonel ve dijital medya alabildiğine yanlarında olduğu halde!

***

Farklı düşünen her bilim adamının açıklamasıve'dan kaldırılıyor...Neden korkuyorlar?Bilim adamı dediğin her görüşü sonuna kadar dinler, hiçbir tartışmaya da kapıyı kapatmaz. Hakikat tartışmadan doğar! (Bilimin entegrizmi olanayrı tabii; o düpedüz bağnazlıktır.)Bilim adamları pandemi başlangıcında nasıl aciz kaldıklarını unutmuş olacaklar ki, burunlarından kıl aldırmıyorlar. Aykırı her çıkışı da aşağılıyorlar!Bu kibir, bu bağnazlık nedir?Her aykırı görüş sahibi komplo teorisyeni değil. İçlerinde bilim adamları da var. Kaldı ki uzman olmayanların da sağlam soruları var.için hazırlanan piyasadaki aşılara güvenmeyen herkes,demiyor ki, "Bunun nesini tartışacağız?" diye yüz çeviresiniz.Aynı şekilde, herkes aşının yan tesirlerini gerekçe göstererek de karşı çıkmıyor.Öyle de olsa kamuoyunu aydınlatmakla mükellefsiniz.Mesela, "Tetanos aşısının da prospektüsüne bakarsanız, bu aşının Guillain-Barre sendromuna (geçici ve bazen de kalıcı felce) neden olabileceğini okursunuz. Kızamık aşısının prospektüsünde de ölümcül anafilaktik şok riski barındırdığı yazar. Bunlar o aşıları yapmayalım anlamına gelmez. Bu bilgileri yazmak mecburidir..." demek çok mu zor?Hatta, "Başınız ağrıdığında aldığınız ağrı kesicinin prospektüsünden karaciğerinizi tamamen iflas ettirme ihtimalini okumuş muydunuz?" diyebilirsiniz.Böylece, söz konusu aşılara karşı olmayanların, milyarlarca insanın üçüncü fazını gerçekleştirdiği korona aşısına karşı çıkmasının tutarsız olduğunu dermeyan etmiş olursunuz.Bunu yapmak yerine sizin gibi düşünmeyen herkese cahil muamelesi yapıyor, aşağılıyorsunuz.Dijital medya feodalleri marifetiyle de susturuyorsunuz!

***

Geçenlerde mRNA teknolojisinin mucidi'ın aşılanmış insanların "süper yayıcılar" olduğuna dair attığı bir tweet, kuralları ihlal ettiği iddiasıyla Twitter tarafından kaldırılmıştı...Adamın dediği şuydu: "Aşılanmış insanlar spike proteini bulaştırıyor, virüsü değil. Ancak bu kesinlikle diğer insanlarda hastalık/rahatsızlık yaratamayacak kadar küçük miktardadır..."Bunda ne var ki?... Neden kaldırıp da kuşku uyandırıyorsunuz?Hem sizin gibi düşünmeyen herkesi "aşı karşıtı" parantezine almak da ne oluyor?