Bir arkadaşımız geçen gün muhabbet arasında, Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in "Sosyal medyada FETÖ'cü bot hesapların yüzde 75'inin Atatürkçü kılığına büründüğünü" yazdığını nakletti.

Bir diğer arkadaşımız da "Peki geri kalanı hangi kılığa bürünmüş?" diye sordu.

"PKK/KCK'lı kılığına!.." cevabını alınca da epey şaşırdı.

Beriki, "Neden şaştın ki?" dedi gülerek, "Bunlar bir ara Müslüman kılığına bile bürünmüşlerdi..."

Diğeri "Valla haklısın!" dedi, "Bunlar her kılığa girerler. Son günlerde aşı karşıtı kılığına girenleri bile var..."

Beriki hemen atıldı. "Ona bakarsan, aşıcı kılığına girenler de vardır içlerinde!" dedi.

Neden konuşmadığımı sordular. "Ben sizi dinliyor, istifade etmeye çalışıyorum..." dedim.

"Tamam, anladık" dediler, "Aşı konusunu konuşmak istemiyorsun bari FETÖ'cü hesapların yüzde 75'inin Atatürkçü kılığına girmesine ne diyorsun, onu söyle?"

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FETÖ'cü olmayan "yeni mandacı" Batıperestler de Atatürkçü kılığında arzı endam etmiyorlar mı?Her şeyi FETÖ'ye bağlamak kolaycılık değil mi?Hayır yani,veyaAtatürkçü'yse bu'lar, Mine Kırıkkanat 'lar,'lar ne?"Atatürkçülük" özellikle bugünlerde "yaratıcı yıkıcılığın" kamuflajı haline getirilmedi mi?Sadece mahut "bot hesaplar" değil,de Atatürkçü kılığında.Baksanıza, daha dünanlatanbileşimdilerde Atatürkçü!Güleceksiniz ama söyleyeyim:de hızlı bir Atatürkçü olmuş. Hemde "Erdoğan'ın Atatürk'ten intikam almasınaizin vermeyeceğiz!.." diyecek kadar.Yeni "kılığında" acemilik çekiyor tabii. Hem'ı "Kemalist" olmakla suçluyor hem de "Atatürk'ten intikam almasına izin vermeyeceğiz" diyor.Ama çok kararlı.PKK silah bırakma kararı aldığında da çok kararlıydı. Öyle ki "PKK'nın silah bırakmasına izin vermeyeceğiz" dercesine kendini dağlara vurmuştu. Dahası, dağdaki PKK'lıların önlerine yatmış, "Silah bırakmak ağırına gitmiyor mu?" demişti.

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