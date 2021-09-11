Aşı karşıtı değilmişler "aşı dayatmasına" karşıymışlar!

Bazıları böyle diyor.

Fakat aşı olanların ya mecburiyetten ya da "gaflet ve dalâletten" aşı olduğunu söylüyorlar.

Aşı olmuşlar ama bin pişmanmışlar. Onun için kendilerine destek vermeye çağırıyorlar.

Peki aşı olanlar pişman olunca aşının etkisi yok oluyor mu, başka bir ifadeyle, vicdan azabı işe yarıyor mu?

Şayet kaç doz aşı olduğuna bağlıysa, pişmanlık kaç dozdan sonra fayda etmiyor?

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Aşı karşıtı dostlarımızın bir kısmına göre aşılara alıştırıyorlar, en sonunda "Bu böyle olmayacak!.." deyip çip (chip) takacaklarmış!Hülasa,evresindeymişiz. Bugün aşıya karşı "zıplamayınca" yarın çok geç olacakmış. O kadar ki çipi yerleştirirken hiçbir tepki vermeyecekmişiz.Böylece insanlık mutanta uğrayacakmış.Zira çipi taktılar mı dönüşü yokmuş! Özellikle(BioNTech) aşısıyla hedeflenen nihai aşama zaten bundan ibaretmiş. Elanimişiz!..Hadi diyelim ki böyle ve yine diyelim ki "kurbağa haşlaması" aşamasını geçenlerden'a on numara bir çip yerleştirilmiş.Ne değişecek? Artık "Başka bir egemen gücün müdahalesi..." gibi lakırdılar etmeyecek mi?Hayır canım,'a takmadım! Aşıya çok düşkün olduğu için örnek verdim. "Aşılarımız nerde kaldı, aşımı istiyorum!" diye az yaygara kopartmamıştı hani.İsterseniz'nu da örnek verebilirim.Mesela, CHP Genel Başkanı'na çip takılınca,demekten vaz mı geçecek?Hayır yani, vazgeçse de "küreselcilerin" eline ne geçecek?En fazla "Ağaç aynı zamanda kafamıza bir elma düştüğü zaman'un yerçekimi gücünü bulduğu ağaçtır aslında. Dolayısıyla ağaç bizim hayatımızın bir parçasıdır..." şeklindekiyapmaktan vazgeçip şöyle bir "tas" tanımına geçecektir: "'in hamamda suyun kaldırma gücünü bulmasına yarayan bilimsel nesnenin adıdır tas."

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Aşı karşıtları içinde son günlerde aşıyı araçsallaştırmak isteyen çok tuhaf "muhteremler" türedi."Bir daha 15 Temmuz olursa sokağa çıkmam!" diyeni bile var, ötesini siz hesap edin!Son aşamada kendilerine çip takılmasından endişe ediyorlar ama şayet çip takılsaydı başka ne söyleyeceklerdi ki?Hele helediyentipimuhafazakârlar yok mu?Yaz aylarında çocuklarınöğrenmelerine bile yasak getiren, başörtüsüne özgürlük talep etmeyişeklinde telakki ederek parti kapatma gerekçesi sayan 28 Şubat sürecinden daha betermişdönemi.Bu nedenle,omuz veriyorlar.Refikleri de Balıkesir'de "çağdaşlık" adına çarşaflı kadını zincire vuran CHP'li yeni mandacı Batıperestler!Yazık!..